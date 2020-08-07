Потребители Сибири должны почти 13 млрд рублей за электричество

— По данным Минэнерго РФ, в июне просроченная задолженность всех групп потребителей за электроэнергию составила в Сибири 12,7 млрд рублей, за газ — 6,7 млрд. За электроэнергию долги продолжают расти в Хакассии и Тыве, за газ — в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, — сообщил на совещании по вопросам готовности субъектов федерации округа к работе в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 годов полпред Сергей Меняйло.

Он поручил органам власти всех уровней и сбытовых ресурсоснабжающих организаций проанализировать структуру задолженности и принять системные меры, в том числе по организации работы с должниками.

— Президент РФ поставил задачу обеспечить 100% уровень оплаты за тепло, газ и электричество организациями, которые финансируются из бюджетов субъектов РФ. Задолженность региональных и муниципальных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями должна быть полностью погашена. Если необходимо — обеспечить муниципалитеты дополнительными финансовыми ресурсами, — заявил полпред.

Меняйло также обратился к представителям Генпрокуратуры в СФО и Ростехнадзора с просьбой обратить пристальное внимание на подготовку регионов округа к отопительному сезону.

— Прошу организовать свою работу так, чтобы она была нацелена на выполнение поставленной задачи — качественной подготовки к отопительному сезону, а не только на реализацию должностных полномочий: пришли, проверили, написали акт или предписание и ушли, ждем, когда нам доложат об устранении, — предупредил он. — Если вы выявили, что по каким-то причинам объект теплоснабжения и энергетики не готов — останавливайте его эксплуатацию. Другого варианта нет. И подготовьте в Минэнерго РФ письмо по таким компаниям, чтобы не получилось, что паспорта готовности у них не подписаны, а к работе они допущены. Не доводите до того, чтобы ответственность по запуску таких систем принимали на себя главы районов и муниципалитетов, а остальные стояли в стороне.

По данным начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Павла Данченко, в Новосибирской области особенно болевыми точками, где возникли проблемы с подготовкой к отопительному сезону являются Купинский и Татарский район. Сергей Меняйло также обратил внимание на вопросы, возникающие в ходе ремонта теплотрасс в Новосибирске. Впрочем, первый вице-губернатор региона Владимир Знатков и технический директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Олег Петров заверили полпреда, что это рабочие моменты и к началу отопительного сезона СГК выполнит все свои обязательства.

На сегодняшний день, по словам Петрова, в целом по регионам присутствия компании ее ремонтная программа выполнена на 50%, проблем с финансированием этих работ нет, а запасы топлива формируются в соответствии с прописанными планами. В сентябре СГК планирует сдать в Ленинском районе Новосибирска насосную станцию ПНС-2, которая повысит надежность теплоснабжения Северо-Чемского и Станиславского жилмассивов.

Напомним, 31 июля на пресс-конференции представители СГК сообщали о том, что задолженность потребителей компании по теплоснабжению только в Новосибирской области составляет 1,7 млрд рублей.

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