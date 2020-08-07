Субсидии на покрытие затрат получили почти 90% обратившихся в налоговые органы региона предпринимателей

В Новосибирской области из 37,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, потенциально имеющих право на субсидию, для выплат за апрель в налоговые органы обратилось 25 тыс. налогоплательщиков, за май – 23,1 тыс. Субсидии получили за апрель 81% от общего числа обратившихся на сумму 963,2 млн руб., за май – 89% на общую сумму 946,5 млн руб, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

По словам руководителя УФНС России по Новосибирской области Алексея Легостаева, с 15 июля по 15 августа 2020 года налоговая служба принимает заявления на получение безвозмездной субсидии на профилактику COVID-19. Эта выплата адресована пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей (клиентов) и, следовательно, значительные расходы на обеспечение профилактических мероприятий.

Субсидия предоставляется единоразово, ее размер составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тыс. руб.

Из 11 тыс. налогоплательщиков, потенциально имеющих право на субсидию в Новосибирской области, по состоянию на 05.08.2020 в налоговые органы области заявления подали 7,4 тыс., уже выплачено субсидий на сумму 92,3 млн руб.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области