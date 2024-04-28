«Осанна Сыну Давидову!»: почему православный праздник в России назвали Вербным воскресеньем

В последнее воскресение перед Пасхой празднуется Вход Господен в Иерусалим. Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести его к нему.

Иисус хотел показать, что он желает мира, поэтому въезжает в Иерусалим на осле — в противоположность торжественным въездам царей, чиновников и полководцев на лошадях и колесницах. Ученики постелили на спину осла свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды.

Если во многих странах этот праздник называется Пальмовое воскресенье, то в России место пальмовой ветви заняла верба, которая дала название празднику и неделе перед ним — «Вербное воскресенье».

Верующие люди несли веточки в храм, батюшка их освещал. Праздник начинают отмечать в субботу вечером. Дата Вербного воскресенья каждый год меняется. В 2024 году оно выпало на 28 апреля.

В нынешние времена празднование начинается с Великого всенощного бдения, во время которого совершается специальная молитва о благословении «ваий» (в переводе с греческого «пальмовые ветви» — прим. Ред.). Верующие встречают незримо приближающегося Господа со свечами и ветками вербы в руках. После этого вербовые ветви окропляются святой водой. Ими украшаются иконы в домах православных. По случаю праздника в этот день допускается небольшое послабление: разрешено употреблять в пищу рыбу. Уже с понедельника начинается самая строгая неделя Великого поста.

В старину верующие связывали с этим праздником народные приметы и обряды.

Считалось, что если постучать по телу веточкой вербы — будет здоровье целый год. Съешь почку вербы – решится важное дело.

Освященные веточки вербы было принято хранить целый год возле иконы. Отправляясь на важное дело, верующие отрывали от веточки три почки и съедали их, запивая святой водой, держа в голове благоприятный исход запланированного.

Была и еще одна примета: на Вербное воскресенье подумай о любимом человеке, он и придет.

Если посадить комнатное растение на Вербное воскресенье — будешь богатым. А дождик, даже небольшой, на Вербное воскресенье — к хорошему урожаю. Женщины, которые желали забеременеть, но у них не получалось, ела вербные почки. В старину говорили, что вскоре у нее появится малыш.

Наши предки верили, что начиная с Вербного воскресенья и до Пасхи нельзя пить воды, почерпнутой под вербою или около нее — в ней поджидают мелкие черти, которые проникают в людей и вредят им.

Еще в несколько народных примет, связанных с этим днем, верят православные: