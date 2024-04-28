Внедорожник сбил школьницу на электросамокате в центре Новосибирска

В Новосибирске 14-летнаяя школьница на электросамокате при пересечении проезжей части попала под колеса автомобиля Mitsubishi Outlander. Дорожный инцидент произошел вечером 27 апреля в Центральном районе города.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 32-летний мужчина за рулем внедорожника при повороте на регулируемом перекрестке у дома №9 по улице Красный проспект совершил столкновение с электросамокатом, которым управляла школьница. Не спешившись с транспортного средства, девочка пересекала проезжую часть.
— Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в городском ведомстве.
На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске девочка попал под колеса автомобиля по дороге в школу.
Фото: ГИБДД по Новосибирской области.
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