Старший советник юстиции Валерий Кацупий назначен Новосибирским транспортным прокурором Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 26 апреля 2024 года.
Владимир Картавенко, возглавлявший Новосибирскую транспортную прокуратуру с 2021 года, в феврале этого года назначен на должность заместителя прокурора Магаданской области.
Валерий Кацупий родился в 1979 году в г. Енисейске Красноярского края. Окончил Сибирский юридический институт МВД России. Занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя Енисейского межрайонного прокурора прокуратуры Красноярского края.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре продолжил службу в должности прокурора отдела, старшего прокурора и начальника отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью (с дислокацией в г. Красноярске).
В 2013 году назначен Ачинским транспортным прокурором, с 2019 по 2024 года работал Красноярским транспортным прокурором.
Ранее редакция сообщала, что третий отдел по расследованию особо важных дел образован в Новосибирске.
Источник фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура, автор- пресс-служба
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