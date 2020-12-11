Ошибка в публикации про группу «Сибантрацит»

В публикации с пресс-конференции губернатора Новосибирской области про предоставление лицензионных участков для угольщиков была допущена ошибка. В связи с этим в текст были внесены изменения. Он опубликован на сайте Infopro54.ru в новой редакции.

Приносим свои извинения группе «Сибантрацит» за ошибку в первоначальной публикации.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области