Не замахнуться ли на вице наших мэров?

Немного о бывших

На этой неделе появилась информация о неожиданном возвращении из Крыма в Новосибирск бывшего первого вице-мэра, кандидата в органы власти от различных партий, экс-главы Новосибирского метрополитена Андрея Ксензова. Конкретики о том, что подвигло политика и экс-чиновника оставить место замминистра транспорта в теплом Крыму и вернуться в холодную Сибирь, пока нет. Некоторые из источников отвлеченно сообщают: что возвращенец пока «присматривается». Однако некоторые за этим фактом разглядели «уши» коллеги Ксензова по перво-вице-мэрской стезе Виктора Игнатова.

— Злые языки говорят, что Виктор Игнатов рассматривает Кзензова как кандидата в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 135 от партии «Единая Россия», — сообщает один из телеграм-каналов.

Но стоит отметить, что пока расклад по выборам в Госдуму по данному округу говорит, скорее, в пользу самого Игнатова, листовки которого уже появились на страницах депутатов горсовета и заксобрания от «Единой России», избранных в Кировском и Ленинском районах Новосибирска.

Что касается Андрея Ксензова, то подтвердить информацию о его возвращении в Новосибирск и связанных с этим возможных целях политика редакции пока не удалось — все номера телефонов, в том числе известные сотрудникам новосибирской мэрии оказались нерабочими.

Напомним, что и Ксензов, и Игнатов стали первыми вице-мэрами «первой волны» пребывания в должности градоначальника Анатолия Локтя. Сразу после вступления в должность градоначальник первым приказом назначил их своими заместителями. Позднее, в 2015 году, Ксензов был уволен из мэрии, после чего занял пост директора Новосибирского метрополитена. В марте 2017 года был уволен из метрополитена, а затем перебрался в Крым. Виктор Игнатов, заняв в 2014 году пост первого вице-мэра, два года спустя избрался депутатом Госдумы.

Дела трех

В последнее время ореол скандальности сопровождает сразу нескольких нынешних заместителей главы города. Как уже сообщалось, под пристальным вниманием, в частности, оказался «строительный» вице-мэр Алексей Кондратьев, по поводу снятия с должности которого к мэру обратился депутат горсовета Александр Бурмистров (КПРФ). Поводом послужило «таинственное превращение» запланированного к постройке на улице Котовского детсада сначала в автопарковку, затем в магазин. Однако еще и до вмешательства депутата подчиненные Кондратьеву структуры и их руководители привлекали к себе внимание не только общественности и СМИ, но и правоохранительных органов. Как уже сообщалось, возбуждены и в настоящее время расследуются уголовные дел в отношении начальника управления по жилищным вопросам Дениса Ковалева и председателя комитета по рекламе и информации Дмитрия Лобыни. В последнее время скандальности вокруг фигуры вице-мэра добавила ситуация с генпланом, вызвавшем немало споров и замечаний и впоследствии отозванном главой города с обсуждения и последующего принятия на последней сессии горсовета Новосибирска.

Практически параллельно с Кондратьевым хайп, пусть и опосредованно, наблюдался вокруг вице-мэра Артема Скатова, начавшийся после опубликования результатов расследования общественницы Юлии Дроковой о суммах, которые мэрия тратит как на собственные СМИ, так и на контракты с коммерческими. Этот же вопрос неоднократно потом поднимали депутаты горсовета от несистемной оппозиции, посчитавшие расходы на освещение работы горсовета и мэрии в СМИ в сумме 150 млн рублей несоизмеримыми со скромными возможностями городского бюджета.

Фамилии Кондратьева и Скатова и ранее неоднократно «светились» в обсуждениях общественников и неоднозначных публикациях СМИ. Это происходило более разрозненно во временном плане и носило, скорее, эпизодический характер. Теперь же «ореол славы» затронул, наверное, одного из самых немедийных муниципальных чиновников — первого вице-мэра Бориса Буреева, об особенностях взаимодействия которого с депутатами в процессе изменения бюджета рассказала депутат горсовета Светлана Каверзина.

— Идет подготовка бюджета ко второму чтению, — напомнила Каверзина, выступая в эфире интернет-телеканала своего коллеги по депкорпусу и коалиции «Новосибирск 2020» Сергея Бойко. — Это перераспределение внутри бюджета: с какой статьи мы можем убрать, на какую статью добавить. Как было до сего момента? Обычно депутаты приходили к господину Бурееву, там шептались, просили свои интересы как-то отразить в бюджете. «Втихушечку» все это проводилось. Я не помню ни одного случая, чтобы поправки были внесены легально. Если нам удастся провести хоть одну поправку легально, это будет большой прорыв.

А теперь — лирика

На первый взгляд, указанные факты в отношении как бывших, так и действующих чиновников мэрии могут быть совершенно не связаны между собой. Однако стоит обратить внимание на несколько аспектов. Первый: при столь пристальном внимании к муниципальным чиновникам областные остаются, можно сказать, за кадром, а если и критикуются, то в пределах разумного. Областные депутаты тоже не демонстрируют какую-то неприязнь к региональным чиновникам от исполнительной власти. В соцсетях они рассказывают о своей текущей работе на округах, проведенных мероприятиях, а разного рода заседания на Кирова, 3 проходят в спокойной, если не сказать, дружелюбной обстановке.

Второе: общественная и депутатская обструкция муниципального уровня словно намеренно обходит стороной вице-мэров, являющихся членами партии «Единая Россия», коих у главы города трое: Геннадий Захаров (оргработа и общественные связи мэрии), Олег Клемешов (городское хозяйство) и Валерий Шварцкопп (социальный блок). Несмотря на то, что «вотчины» двух последних в Новосибирске, мягко говоря, пребывают не в идеальном состоянии и то и дело вызывают немало вопросов от горожан, тем не менее фамилии чиновников так активно депутатами и общественниками не муссируются.

О чем могут свидетельствовать эти факторы?

Первое. Возможное окончание действия «пакта Локтя и Травникова». Напомним, что первый возглавляет реготоделение КПРФ, второй — «Единой России», и в следующем году городская и областная «партии власти» намерены участвовать в выборах в Госдуму и, соответственно, бороться друг против друга, тем более условия пакта его участники уже выполнили: Локоть и КПРФ не мешали избраться Травникову губернатором в 2018 году, Травников и «Единая Россия» не препятствовали восхождению Локтя на пост мэра годом позднее. Следы охлаждения отношений между городом и областью можно было наблюдать и на последней сессии горсовета Новосибирска. В частности, депутаты, причем от разных политических сил, активнее заговорили о пересмотре межбюджетных отношений и возможном возврате в пользу муниципалитета отчислений по НДФЛ, отнятых решением заксобрания в 2014 году. Еще одно свидетельство — открытый, по сути, конфликт вице-спикера заксобрания Андрея Панферова и председателя горсовета Дмитрия Асанцева, несмотря на то, что оба являются единороссами и не последними в своей партии людьми. Возможно, здесь играет роль не только политика, но еще и бизнес-интересы групп, стоящих за каждым из них, но все же Панферов, недовольный поведением Асанцева в свой адрес, покинул сессию, что называется, хлопнув дверью. Городские единороссы пока демонстрируют солидарность с мэрией — но как себя поведут, когда партия скажет «надо»? А сказать она может уже в ближайшее время.

Второе: выборное. Делением муниципальных чиновников на условно «хороших» и «плохих» по партийной линии вполне может быть попыткой прощупать на прочность мэрию, выявить наиболее слабые места у главы города-коммуниста и потом использовать их во время предвыборной агитации, при этом не задевая «своих». Но это в том случае, если Анатолий Локоть пойдет на выборы. Как уже сообщалось, мэр, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что пока к этому не готов. Однако, как показала история, Анатолий Локоть до последнего заявлял о неготовности участвовать в выборах мэра в 2014 году. В 2018-м, после того как соратники по партии стали «сватать» его кандидатом в губернаторы, уже, по сути, начал агитработу в районах области, а коммунисты, по информации редакции, уже выдвинулись «в поля» с агитпродукцией. Последнее слово в этом вопросе — за ЦК КПРФ. А потом последовало заключение пакта с «ЕР».

Наконец, третье, пусть и не выборное. То же самое «зондирование» почвы может проводиться и с целью сбора аргументов против работы мэрии под руководством градоначальника, избранного всеобщим голосованием. Подобный негатив (вместе с аргументом о бюджетных тратах на организацию и проведение выборов) в более дальней перспективе может сыграть на руку сторонникам отмены выборов и замены их на процедуру назначения так называемого сити-менеджера. В настоящее время в Новосибирской области прямые выборы проходят только в Кольцово и областном центре.

Фото: pixabay.com, автор- kaboompics