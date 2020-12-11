СГК завершает проектирование новых систем золоудаления

В 2021 году СГК приступит к строительству на новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 новых систем золоудаления — перевод с прямой схемы на оборотную, более современную и экологичную, сообщили в пресс-службе компании. Сибирский инженерно-аналитический центр с начала 2020 года вел проектирование новых систем гидрозолоудаления для станций. До конца декабря работа будет завершена: в настоящий момент определены технические параметры проектов и их стоимость.

В пресс-службе отметили, что согласно расчетам, на ТЭЦ-2 строительство обойдется в 312 млн рублей, а на ТЭЦ-3 — 360 млн рублей. В проектирование новых систем очистки СГК вложила около 20 млн рублей.

— При сжигании угля на станциях образуется зола и шлак, с помощью гидравлической системы они транспортируются на золоотвалы. Использованная вода после очищения сбрасывается в протоку Малая Затонская, которая соединяется с Обью. Такой способ вывода золошлаков был предусмотрен проектом станций, но сейчас он устарел, требуются более современные решения, — рассказали в СГК. — После строительства новых систем осветленная вода с золоотвалов, где оседают все золошлаки, будет возвращаться обратно на станции. Забор воды из Оби уменьшится примерно на 10–12 млн куб. метров в год для каждой ТЭЦ.

На других новосибирских станциях — ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 — системы гидрозолоудаления уже работают именно по такой оборотной схеме.

Оборотная схема вывода золошлаков потребует строительства инфраструктуры, например, насосных и дренажных станций, водоводов большого диаметра

Например, проектировщики запланировали более пяти километров новых трубопроводов. Будут проложены два водовода для осветленной воды: 2,4 км — для ТЭЦ-2 и 3 км — для ТЭЦ-3. Это большие стальные трубы в теплоизоляции — основная и резервная. По диаметру они сопоставимы с городскими тепломагистралями — 630 мм. На строительство трубопроводов будет направлена большая часть средств.

Перекачку осветленной воды обеспечат блочно-модульные насосные станции — по одной на каждую ТЭЦ. Авторы проекта запланировали оснастить каждую станцию четырьмя насосами, в том числе резервными и ремонтными.

На этапе возврата осветленной воды на ТЭЦ будут использоваться дренажные насосные станции — для перехвата фильтрационной воды и ее возврата в оборот.

В СГК рассказали, что строительство рассчитано на несколько этапов, полностью завершить проекты компания планирует к 2023 году. В 2021 году СГК вложит 138 млн рублей: 74 млн — в ТЭЦ-2 и 64 млн — в ТЭЦ-3.

Подрядчика на строительство новых систем гидрозолоудаления СГК планирует выбрать в марте 2021 года.

Фото: пресс-служба СГК