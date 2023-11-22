«Ошпарило 9-месячного ребенка»: трубу отопления прорвало в общежитии Новосибирска

Утром, 22 ноября, в пятиэтажном общежитии в Первомайском районе Новосибирска в квартире на последнем этаже случилась коммунальная авария. Из трубы отопления неожиданно начал хлестать кипяток.

По адресу на улицу Твардовского, 8 выехала аварийная бригада.

Из квартиры в больницу работники скорой помощи увезли пострадавшего 9-месячного ребенка и мужчину. Предварительно известно, что малыш получил ожоги.

Из-за случившегося Следственный комитет проводит проверку, информация о других пострадавших уточняется.

―По данному факту следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. На место происшествия направлена следственная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам проверки им будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение, ― прокомментировали в СК региона.