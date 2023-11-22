Новосибирская область взяла первое место в чемпионате России по плаванью

Команда Новосибирской области учувствовала в чемпионате России по плаванью. Спортсмены продемонстрировали великолепные результаты, заняв несколько первых мест. Об этом сообщает Всероссийская Федерация плаванья.

Женская команда показали высший класс в комбинированной эстафете на 50 метров. Арина Суркова, Виталина Симонова, Анита Грищенко и Дарья Трофимова выиграли со временем – 1:46.75. Таким образом выиграв у соперниц несколько секунд.

В кролевой эстафете на 100 метров девушки также порадовали зрителей и заняли второе место. Только на этот раз состав команды был немного изменен и вместо Виталины Симоновой вышла Виктория Старостина.

Также участница новосибирской команды Анастасия Дуплинская заняла третье место в стометровом заплыве на спине.

Сибиряки смогли урвать победу в смешанной кролевой эстафете на 50 метров. Даниил Марков, Александр Боровцов, Арина Суркова и Дарья Трофимова показали лучшее время в 1:30.37. Они оторвались от соперников на две секунды.

Парни заняли второе место в той же кролевой эстафете, но уже на 100 метров. Даниил Марков, Александр Боровцов, Михаил Антипов и Арсений Десятов уступили лишь пару секунд соперникам из Петербурга.

Ранее редакция сообщала о том, что чемпионкой России по боксу стала конвоир ГУФСИН Новосибирской области.