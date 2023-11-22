«Отожгли не по-детски»: несколько машин пострадали от фейерверка под окнами дома в Новосибирске

Опасное развлечение устроили несколько мужчин под окнами многоэтажки ночью 22 ноября. Парни зажгли фейерверк. Однако что-то пошло не по плану и салют угодил в несколько припаркованных машин.

Владельцы автомобилей были разбужены громким визгом сигнализаций. Дерзкую выходку неизвестных жильцы дома смогли оценить по камерам видеонаблюдения. Пост с зажигательными кадрами размещен в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

На видео перед камерой предстают несколько человек, который хотят устроить праздник, возможно, в честь Дня сыновей.

Подросшие дети, не скрываясь, ставят фейерверк посреди домовой дороги в жилмассиве «Просторный» и поджигают фитиль. Примечательно, что за этим всем наблюдает водитель машины, остановившейся перед домашними пиротехниками. Поджигатель отходит на безопасное расстояние, но насладится вспышками света в полной мере никому не удается. От отдачи запуска коробка с фейерверками падает на бок и начинает расстреливать припаркованные автомобили.

Виновники, опасаясь расправы, быстро скрываются с места происшествия. Однако свидетель ЧП до последнего наблюдает за происходящим.

— Огромная просьба для всех: прежде чем что-то сделать, обязательно подумайте, — просит автор поста.

Сейчас владельцы пострадавших транспортных средств оценивают ущерб.

Ранее редакция сообщала о том, что обиженный сибиряк выстрелил в лицо водителю во время дорожного конфликта в Новосибирске.