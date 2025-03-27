Основатель «Русагро» Вадим Мошкович просит отпустить его под залог в миллиард

Задержанный основатель «Русагро» Вадим Мошкович обратился с просьбой отпустить его под залог в один миллиард рублей. Следствие подозревает, что он может покинуть страну, воспользовавшись частным самолётом, и требует его ареста.

Следствие установило, что Мошкович имеет сразу два паспорта: российский и израильский (хотя во время обысков его не нашли). По мнению правоохранителей, у него также есть недвижимость за границей, в частности, дом во Франции. Сын бизнесмена проживает на Кипре. Таким образом, существует множество вариантов, куда может отправиться основатель крупного агрохолдинга.

Накануне в офисах холдинга «Русагро» прошли обыски, в ходе которых был задержан Мошкович. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Вадим Мошкович не признает свою вину.

Ранее редакция сообщала о том, что задержание главы «Русагро» связывают с покупкой новосибирского жиркомбината. В офисах агрохолдинга прошли обыски.