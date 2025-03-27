Задержание главы «Русагро» связывают с покупкой новосибирского жиркомбината

Основатель холдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович и его партнер Максим Басов были задержаны полицией в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В офисах агрохолдинга прошли обыски и выемка документов.

Одно из оснований задержания — подозрение в захвате активов крупных активов холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 млрд рублей, среди которых значится Новосибирский жировой комбинат. Он был признан банкротом в 2020 году. 27 марта суд рассмотрит ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

— Банкротство НЖК стало внутривидовой борьбой, так можно сказать. В добанкротный период было много обращений жителей из-за запахов, которые исходили от комбината. Обсуждался вопрос о переносе предприятия за городскую черту. Это были задумки давнишние, но никто за них не брался, — рассказал BFM-Новосибирск депутат, заместитель председателя комитета Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.

Схему банкротства «Солнечных продуктов» оспаривали Балтинвестбанк, «ВТБ факторинг», «Капитал факторинг» и другие компании. Но Верховный суд отклонил жалобы миноритарных кредиторов.

Напомним, в конце ноября 2018 года ГК «Русагро» сообщила, что выкупила долг «Солнечных продуктов» перед Россельхозбанком — 34,7 млрд рублей. Это 80% от общей внешней долговой нагрузки группы «Солнечные продукты». «Русагро» сообщала о готовности реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» для создания крупнейшей масложировой компании в России. Сообщалось, что часть активов «Русагро» планировала продать.

Производство на новосибирском предприятии было остановлено в 2020 году. Участок, на котором он находился был продан. Сейчас на его месте жилой комплекс.

Холдинг «Солнечные продукты» управлял тремя крупными российскими жиркомбинатами – Московским, Новосибирским, Саратовским, а также еще целым рядом предприятий, включая элеваторы, расположенные в различных регионах России. Специализацией холдинга была масложировая продукция, к числу основных торговых марок относился и «Новосибирский провансаль». Предприятие входило в десятку крупнейших налогоплательщиков региона.

Ранее редакция сообщала, что число предпринимателей-банкротов за год в Сибири выросло на 14%.