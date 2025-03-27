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За размещение рекламы на запрещенных в России площадках будут штрафовать

  • 27/03/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
За размещение рекламы на запрещенных в России площадках будут штрафовать
Бизнес может получить санкции на сумму до полумиллиона рублей

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

Закон устанавливает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. Аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов, отмечают в Госдуме.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Поправки в своем телеграм-канале прокомментировала медиаюрист Светлана Кузеванова. Она отметила, что реклама будет запрещена на сайтах нежелательных, террористических и экстремистских организаций. К последним относятся запрещенные соцсети. Также рекламу будет запрещено размещать на любых ресурсах, доступ к которым ограничен, это любые заблокированные ресурсы.

Кузеванова подчеркнула, что запрет будет касаться любых пользователей: блогеров, бизнеса, СМИ, обычных граждан.

За размещение рекламы будут штрафовать и рекламодателей, и рекламораспространителей. Ответственность общая по закону о рекламе:

  • граждане — от 2 до 2.5 тысяч рублей
  • ИП и должностные лица — от 4 до 20 тысяч рублей
  • юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей

Ранее редакция сообщала о том, что информацию, привлекающую внимание пользователей, причислят к рекламе. Распространителей обяжут платить налог. 

Фото freepik, автор freepik

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экстремистских организаций Налог о рекламе


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