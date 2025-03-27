За размещение рекламы на запрещенных в России площадках будут штрафовать

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».
Закон устанавливает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. Аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов, отмечают в Госдуме.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Поправки в своем телеграм-канале прокомментировала медиаюрист Светлана Кузеванова. Она отметила, что реклама будет запрещена на сайтах нежелательных, террористических и экстремистских организаций. К последним относятся запрещенные соцсети. Также рекламу будет запрещено размещать на любых ресурсах, доступ к которым ограничен, это любые заблокированные ресурсы.
Кузеванова подчеркнула, что запрет будет касаться любых пользователей: блогеров, бизнеса, СМИ, обычных граждан.
За размещение рекламы будут штрафовать и рекламодателей, и рекламораспространителей. Ответственность общая по закону о рекламе:
Ранее редакция сообщала о том, что информацию, привлекающую внимание пользователей, причислят к рекламе. Распространителей обяжут платить налог.
Фото freepik, автор freepik
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