В СФР рассказали о измениях в пенсионной системе с 1 апреля 2025 года

В 2025 году в Новосибирской области и по всей России вступят в силу важные изменения в пенсионной системе.

— Индексацию пенсий затронет более 700 тысяч жителей нашего региона, — отметил Александр Терепа, управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области.

По словам Терепы, в 2025 году социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы на 14,75%. Это коснётся более 80 тысяч жителей Новосибирской области. В первую очередь изменения затронут пенсионеров, ветеранов войны, чернобыльцев и других категорий граждан.

Кроме того, ожидается значительная индексация для работающих пенсионеров. По данным ведомства, она затронет более 700 тысяч человек.

Как передает слова специалиста издание Om1 Новосибирск, в сфере пенсионного обеспечения произойдёт важное нововведение — повышение выплат для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Кроме того, для лиц, имеющих значительный стаж работы в сельском хозяйстве или являющихся инвалидами, будут предусмотрены дополнительные доплаты к пенсии.

Одним из ключевых моментов является увеличение минимальных пенсионных взносов для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Это позволит им накопить достаточно средств для обеспечения достойной пенсии в будущем.

Новые меры социальной поддержки вступят в силу с 1 апреля 2025 года и окажут значительное влияние на жизнь и финансовое положение многих жителей региона.

Ранее редакция сообщала о самых молодых пенсионерах Новосибирской области. Наибольшие пенсии предусмотрены для лётчиков-испытателей, инвалидов и ветеранов ВОВ.