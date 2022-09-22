«Сколтех» и МТС исключили из международного альянса OpenRAN

Компании из России теперь не упоминаются на официальном сайте альянса, пишут «Ведомости».

При этом в «Сколтехе» уверены, что блокировка имеет геополитический контекст и их прерванное членство всего лишь временная мера и через какое-то время будет полностью восстановлено. Исключение из OpenRAN окажет воздействие только на вклад в разработку и развитие спецификаций стандартов O-RAN, уточняет специалист: это не скажется на возможности использования разработанных открытых спецификаций.

Руководитель Центра компетенций НТИ Дмитрия Лаконцева сообщает, что в настоящее время для них все еще доступны открытые стандарты OpenRAN, а его операционная работа никак не пострадала.

Эксперт, близкий к одному из крупнейших российских производителей электроники, пояснил изданию, что исключение российских операторов связи – это по сути отстранение от общемирового сообщества операторов связи.

Ранее аналитики в области мобильных телекоммуникаций пришли к неутешительным выводам о том, что санкции сделали невозможным создание сетей 5G на годы, так как в России просто нет необходимого для этого оборудования.

Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN начал работу в Германии в 2018 году. Цель создания — совместная разработка оборудования для 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по освобождению республик Донбасса с целью демилитаризации и денацификации страны. В ответ Запад стал поэтапно вводить против нее санкции, а также поставлять оружие и военную технику Киеву на миллиарды долларов.