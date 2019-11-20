Подушка между ног для хорошего самочувствия

Многие вещи, полезные для здоровья, организм делает сам, без осмысленной аргументации. «Мне так удобно» — важный довод. И медики уже не рекомендуют, а обосновывают пользу сложившихся привычек. К таким привычкам относится и сон с подушкой между ног.

Отсутствие напряжения

Такая поза снимет нагрузку с ног, позволит расслабить мышцы поясницы. За ночь ноги успеют полноценно отдохнуть, и на следующий день будет гораздо легче двигаться.

Снятие спазмов

Спазмы в ногах и пояснице после тяжелого рабочего дня – проблема многих людей. Такая поза для сна поможет расслабить и ноги, и поясницу, убрав причины спазма.

Правильная осанка

Даже если весь день следить за тем, чтобы спина была прямой, во сне контроль невозможен. Подушка придаст позвоночнику нейтральное положение – спина не будет выгибаться и мешать притоку крови к мышцам и внутренним органам. Снимет проблемы с болью в спине и поспособствует правильной осанке.

Спокойный сон

Повышенная тревожность – причина нарушений сна. С подушкой между ног сложно часто переворачиваться. Сон не прерывается во время таких переворотов, становится спокойней и глубже.

Помощь кровообращению

Ноги не давят друг на друга, не пережимают сосуды. Кровь без помех циркулирует по всему телу. Эффективно на начальной стадии варикоза. После пробуждения не будет дискомфорта в теле.

Полезно на поздних сроках беременности

Чем больше срок беременности, тем сложнее занять удобное положение для сна. Обычный спальный аксессуар поддержит мышцы живота, обеспечит правильное положение позвоночника, снизит нагрузку на ноги. Все это снизит напряжение и неудобство. Сон станет непрерывным и крепким.

Не жарко

Когда человек спит в теплой комнате, ноги, прижимаясь друг к другу, стимулируют теплообмен, и становится жарко. А натуральная ткань наволочки избавит от этой проблемы, добавив комфорта.

Проблемные коленные суставы

Образуется защитная зона между коленями, не позволяя им давить друг на друга. Позволит спать, не просыпаясь от боли в суставах.

Предотвращение синдрома остановки дыхания

Если утром, после пробуждения, беспокоят головная боль и ломота в теле, возможно это признак кратковременных остановок дыхания во сне. При сне на боку со снятием нагрузки на позвоночник улучшится проходимость дыхательных путей и доступ кислорода к легким.

Психологический эффект

Если рядом нет близкого человека, к которому можно прижаться во сне, таким простым способом можно получить ощущение комфорта и защищенности.

Если вам нравится спать с подушкой межу ног, не отказывайте себе в этом – организм отблагодарит крепким сном и хорошим самочувствием.