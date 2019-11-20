Подушка между ног для хорошего самочувствия

Многие вещи, полезные для здоровья, организм делает сам, без осмысленной аргументации. «Мне так удобно» — важный довод. И медики уже не рекомендуют, а обосновывают пользу сложившихся привычек. К таким привычкам относится и сон с подушкой между ног.
Такая поза снимет нагрузку с ног, позволит расслабить мышцы поясницы. За ночь ноги успеют полноценно отдохнуть, и на следующий день будет гораздо легче двигаться.
Спазмы в ногах и пояснице после тяжелого рабочего дня – проблема многих людей. Такая поза для сна поможет расслабить и ноги, и поясницу, убрав причины спазма.
Даже если весь день следить за тем, чтобы спина была прямой, во сне контроль невозможен. Подушка придаст позвоночнику нейтральное положение – спина не будет выгибаться и мешать притоку крови к мышцам и внутренним органам. Снимет проблемы с болью в спине и поспособствует правильной осанке.
Повышенная тревожность – причина нарушений сна. С подушкой между ног сложно часто переворачиваться. Сон не прерывается во время таких переворотов, становится спокойней и глубже.
Ноги не давят друг на друга, не пережимают сосуды. Кровь без помех циркулирует по всему телу. Эффективно на начальной стадии варикоза. После пробуждения не будет дискомфорта в теле.
Чем больше срок беременности, тем сложнее занять удобное положение для сна. Обычный спальный аксессуар поддержит мышцы живота, обеспечит правильное положение позвоночника, снизит нагрузку на ноги. Все это снизит напряжение и неудобство. Сон станет непрерывным и крепким.
Когда человек спит в теплой комнате, ноги, прижимаясь друг к другу, стимулируют теплообмен, и становится жарко. А натуральная ткань наволочки избавит от этой проблемы, добавив комфорта.
Образуется защитная зона между коленями, не позволяя им давить друг на друга. Позволит спать, не просыпаясь от боли в суставах.
Если утром, после пробуждения, беспокоят головная боль и ломота в теле, возможно это признак кратковременных остановок дыхания во сне. При сне на боку со снятием нагрузки на позвоночник улучшится проходимость дыхательных путей и доступ кислорода к легким.
Если рядом нет близкого человека, к которому можно прижаться во сне, таким простым способом можно получить ощущение комфорта и защищенности.
Популярное с сайта