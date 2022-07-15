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Мнение экспертов: дилеры продолжат повышать цены на автомобили

  • 15/07/2022, 13:59
новости России
А чинить будут аналогами, сохраняя уровень маржи.

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провели масштабное исследование автомобильного рынка за первое полугодие и в ходе онлайн-конференции озвучили основные тренды. В частности, по мнению экспертов рост цен на новые и подержанные автомобили продолжится, дилерам не хватает оригинальных запчастей и они ремонтируют аналогами, сохраняя уровень маржи в деньгах. В ближайшем будущем дилерские центры, чтобы не обанкротиться, попытаются трансформироваться в мультибрендовые автосервисы.

Тренды полугодия: падение продаж и рост цен на автомобили

По словам экспертов, сейчас ежемесячные продажи лежат в границе 25 000 — 40 000 автомобилей. «Выжить» только на продаже новых авто для большинства дилеров не представляется возможным.

— Динамика первой недели июля вновь вернулась к отрицательным значениям. Июньские показатели вроде бы свидетельствовали о том, что мы оттолкнулись от дна, но пока говорить о каких-то серьезных позитивных тенденциях преждевременно, — отметил

Александр Усольцев, руководитель группы развития группы компаний «ТрансТехСервис».

Участники онлайн-конференции не исключили, что продажи сократятся от 55 до 64% и будут самыми низким за современную историю.

— Самые худшие прогнозы по продажам автомобилей сбываются. В 2022 году парк гарантийных автомобилей сократится на 1-1,2 млн машин. Продажи автомобилей в этом году будут откатываться к началу 2000-х, но в то время и дилеров было меньше, чем сейчас, — говорит Александр Груздев, основатель аналитического агентства Gruzdev-Analyze. — Общий движущийся автопарк в 2022 году в России уменьшится на 800 тыс автомобилей. При этом старение парка будет идти ускоренными темпами. В последующие 3–5 лет парк будет снижаться на примерно 500–600 тыс авто в год пока не достигнет значения в 25 млн.

По оценкам экспертов, несмотря на катастрофическое снижение продаж, не стоит ждать снижения цен на новые автомобили. Только за март-июнь рост цен по китайским брендам составил около 50%, а по брендам, которые приостановили деятельность, рост от 50% до 250%.

— Учитывая ограниченное предложение, вряд ли стоит ожидать снижение цены. Исключение могут составить китайские бренды. Но только в том случае, если один из ключевых игроков не выдержит и снизит цены, — считает Олег Мосеев, руководитель проекта «Автомаркетолог» и член совета директоров FreshAuto.

По его словам, доля китайских брендов однозначно будет расти и сегодняшние 18% далеко не предел.

— Дело еще и в том, что сейчас только ленивый не пошел открывать китайский автомобильный дилерский центр, там сейчас очереди, как на Пушкинской в МакДональдс, когда он впервые открылся. Скоро каждый второй новый автомобиль проданный в России будет китайским, — подчеркнул Олег Мосеев.

Гаджи Курбанов, основатель компании Haraba считает, что высока вероятность подъема цены в премиум сегменте на автомобили до 3-х лет. При условии налаживания поставок запасных частей. Однако по его словам, независимые дилеры будут еще активней на этом рынке. В том числе в сегментах, в которых раньше не особо были заметны.

При этом все эксперты сходятся к единому мнению, что количество официальных дилеров и дилерских центров в нынешних условиях может сократиться на 40-50%.

Крен в параллельный импорт

Дилеры сейчас продолжают нести гарантию, но есть проблемы со сроками. Закон о правах потребителя регламентирует срок гарантийного ремонта и корректировок в сторону его увеличения пока нет.

— Ситуация с гарантийным ремонтом обостряется и через некоторое время не исключено, что дилерские центры прибегнут к способу «обнуления» юридических лиц. Уже сейчас есть практика отказа принятия гарантийных автомобилей в сервис, поскольку нет запчастей, чтобы избежать нарушения закона о правах потребителей, — отметил Олег Мосеев.

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Александр Усольцев уверен, что дилеры сейчас имеют больше свободы в применении неоригинальных запасных частей.

— Рост доли неоригинальных запчастей в общих продажах составил  от 20 до 50%. При этом дилеры всячески пытаются сохранить уровень маржи в деньгах на неоригинальных запчастях. Проблема состоит в том, что дилеры пока еще не научились продавать аналогичные запчасти и работать с ними, — поясняет он.

Олег Моисеев соглашается, что у независимых автосервисов есть фора в работе с неоригинальными запчастями, а особенно большая фора у сетевых автосервисов, таких как FIT SERVICE. Но здесь, по его оценке, как всегда будет играть роль известная пословица «пока гром не грянет — мужик не перекрестится»: от безвыходности дилеры активно будут идти в сегмент использования неоригинальных запчастей.

Как пояснили эксперты, большинство дистрибьюторов сегодня остановили поставки запчастей и их дефицит на рынке нарастает. Параллельный импорт пока носит точечный характер. Хотя, исключения по брендам есть. Например, по Toyota и другим японским брендам ситуация значительно лучше, чем по Mercedes и JLR. Сейчас идут активные поиски каналов поставок через третьи страны. Однако, из-за этого логистические цепочки выросли просто до невероятных размеров. Как результат, сегодня не редкие случаи, когда клиенты заказывают запчасти самостоятельно.

— Пока ситуация по поставкам оригинальных запчастей выглядит удручающей и самая тяжелая ситуация по кузовным запчастям, — резюмировал Олег Мосеев.

Ставка на мультибренд и сервис

Как считает Александр Усольцев, в перспективе дилеры могут пойти по пути становления мультибрендовых независимых СТО, ввиду необходимости удержания проданных автомобилей с пробегом, в пользу которых все побегут сейчас, чтобы сохранить и  заместить доходы от продаж новых автомобилей.

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По словам Олега Мосеева, преимущества дилеров при переходе на сервисные услуги в том, что у них имеются широкие связи и наличие большой клиентской базы. Конечно, дилерам нужно быть готовыми, что будет трудно, но и независимым автосервисам тоже нужно стать лучше. Сейчас дилеры смотрят намного позитивнее на развитие сервисной направляющей, чем развития сегмента выкупа автомобилей с улицы.

По словам экспертов, от сложившейся ситуации выиграет и рынок, и потребитель. Конечно, рынок станет жестче: те, кто не поменяются — не выживут.

Материал предоставлен пресс-службой FIT SERVICE

Фото pixabay — kaboompics

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия

Теги : Параллельный импорт бизнес авторынок


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