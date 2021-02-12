В Новосибирске закроют территориальное управление Минобрнауки РФ

В Министерстве науки и высшего образования РФ приняли решение закрыть новосибирское территориальное управление ведомства. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель министра науки РФ Петр Кучеренко.

Отмечается, что решение приняли в связи с ситуацией, сложившейся вокруг зарплат ученых Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

— Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события, тем более что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы, и территориальное управление Минобрнауки будет ликвидировано, — цитирует издание Кучеренко.

Напомним, ранее на заседании Совета по науке и образованию кандидат биологических наук из ИЦиГа, сотрудник кафедры молекулярной биологии Анастасия Проскурина сообщила сравнительно низких окладах научных сотрудников. Она рассказала, что вопреки указу трехлетней давности о доведении зарплат ученых до уровня в 200 процентов от средней зарплаты по региону, за декабрь получила лишь 36 тысяч рублей.

По словам Кучеренко, согласно информации по лаборатории индуцированных клеточных процессов, средняя зарплата Проскуриной за прошлый год составила около 44 тыс. в месяц.

— Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Новосибирской области составляет 33,7 тысячи рублей, соответственно эту цифру умножаем на два и получаем ожидаемую зарплату специалиста — 67,4 тысячи рублей» — рассказал Петр Кучеренко.

Он добавил, что все обязательства в части федерального финансирования выполнены.

В Институте цитологии и генетики СО РАН работает комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки РФ. Отмечается, что проверка пройдет во всех подведомственных учреждениях.