Крысы атаковали жителей Станиславского жилмассива в Новосибирске

В Новосибирске жители Станиславского жилмассива страдают от нашествия крыс.
― Сегодня крыс обнаружили недалеко от 15-й школы. Также крысы снуют у мусорок жилых домов по улице Немировича-Данченко, ― говорится в сообщении депутата Заксобрания Новосибирской области Романа Яковлева.
По его словам, это неприемлемо. Жители рассказывают, что за последние 20 лет такого нашествия опасных грызунов никогда не было.
Депутат направил запросы в администрацию Ленинского района, МУП «САХ» и надзорные органы.
Ранее редакция сообщала о том, что посетители заметили мышку в кафе в центре Новосибирска.
Источник фото: с
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