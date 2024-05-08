Крысы атаковали жителей Станиславского жилмассива в Новосибирске

В Новосибирске жители Станиславского жилмассива страдают от нашествия крыс.

― Сегодня крыс обнаружили недалеко от 15-й школы. Также крысы снуют у мусорок жилых домов по улице Немировича-Данченко, ― говорится в сообщении депутата Заксобрания Новосибирской области Романа Яковлева.

По его словам, это неприемлемо. Жители рассказывают, что за последние 20 лет такого нашествия опасных грызунов никогда не было.

Депутат направил запросы в администрацию Ленинского района, МУП «САХ» и надзорные органы.

Ранее редакция сообщала о том, что посетители заметили мышку в кафе в центре Новосибирска.