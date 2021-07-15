Коалиция «Новосибирск 2020» смещается в Бердск

Избирательная коалиция «Новосибирск 2020», представленная в новосибирском горсовете четырьмя депутатами, в ближайшей избирательной кампании намерена сосредоточить усилия в борьбе за большинство мандатов горсовета Бердска. Об этом объявил один из депутатов коалиции Сергей Бойко в ходе эфира на своем интернет-канале.

— Теперь наша коалиция будет «Бердск 2021», — рассказывает Сергей Бойко. — Мы решили, что без выборов нельзя. Кроме Новосибирска в области есть прекрасные города, в которых тоже все захватила «Единая Россия», застраивающая парки, заставляющая дороги заборами. Поэтому у нас есть план: повторить программу прошлого года, но теперь в Бердске, выставить кандидатов по большинству округов на выборах в горсовет. Бердск — прекрасный город, которому нужны оппозиционные депутаты. Проблемы в Бердске как специфические, так и те же, что в Новосибирске, — такое же воровство из бюджета, такие же дороги в ямах. В ближайшее время кандидаты коалиции выдвинутся и приступят к сбору подписей избирателей.

Напомним, что несколькими месяцами ранее члены коалиции «Новосибирск 2020» заявляли о расширении своего присутствия за рамками Новосибирска, на выборах в районах Новосибирской области. В настоящее время коалицию в горсовете Новосибирска представляют четверо депутатов: Сергей Бойко (Центральный район), Светлана Каверзина (Советский), Антон Картавин (Ленинский) и Хельга Пирогова (Октябрьский). Потенциальное депутатство еще одного члена коалиции — Вячеслава Якименко — в настоящий момент является предметом судебных разбирательств.

Выборы городского совета Бердска должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года. Горсовет Бердска, согласно уставу города, насчитывает 33 депутата, большинство из которых представляет партию «Единая Россия».