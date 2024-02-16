Остановка пригородной электрички появится этим летом в микрорайоне Клюквенный

Летом 2024 года в микрорайоне Клюквенный появится остановочная платформа «Городской электрички». Ее обустройство осуществляется во взаимодействии с Российскими железными дорогами, сообщил заместитель генерального директора Агентства развития жилищного строительства (АРЖС) Новосибирской области Александр Савоськин на круглом столе по комплексному развитию территорий (КРТ), прошедшем в рамках Сибирской строительной недели.
Кроме того, в настоящее время осуществляется проектирование политехнического колледжа на 2500 мест, который будет расположен в микрорайоне.
— Чуть больше чем за год с момента принятия решения, мы обеспечили микрорайон на общую площадь всех объектов капитального строительства, — более полутора миллиона квадратных метров, всем объемом водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии и электроснабжения. В настоящее время осуществляется проектирование и строительство всех внутренних сетей первого этапа реализации проекта, а также локальных очистных сооружений и ливневой канализации, — уточнил он.
Напомним, освоение территории комплексного развития жилмассива Клюквенный запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. На участке также планируется разместить два детсада, школу и поликлинику со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве должны быть построены более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане составит около 35 тысяч человек. По проекту застройки там будут малоэтажные и среднеэтажные дома. Общие расходы проекта на сегодняшний день составляют более 25 миллиардов рублей. Доходы от продажи прав на землю планируются в размере около 10 миллиардов рублей. Денежные средства, которые в прошлом году были получены от продажи прав на землю, а это 2,5 миллиарда рублей, на сегодняшний день направлены на проектирование и строительство первой школы на 1100 мест и детского сада на 225 мест, срок ввода в эксплуатацию которых 2027 год. Субсидии из областного бюджета составили 7 млрд рублей.
В 2023 году через торги были определены четыре компании, которым предстоит застроить первую очередь проекта (порядка 26 га территории). Ими стали новосибирский застройщик «КПД-Газстрой», Группа компаний «Союз» родом из Барнаула, «Завод сборного железобетона №6» из Омска и Группа компаний «Талан» из Ижевска. В течение 5 лет четыре застройщика возведут около 312 тысяч квадратных метров жилья.
На сегодняшний день у АРЖС в управлении находится крупнейший земельный банк в Новосибирской области — 531 гектар (76% от всех территорий КРТ в регионе). Градостроительный потенциал территорий составляет 2,8 млн квадратных метров жилья. По словам Александра Савоськина, в 2024 году агентство планирует предложить правительству еще несколько территорий под КРТ общей площадью до 100 гектар.
Ранее редакция сообщала, что проект застройки устья реки Иня планируют развивать без бюджетных средств.
Фото: базовая- freepik.com, freepik , фото внутри- из презентации АО «АРЖС»
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