Остановка пригородной электрички появится этим летом в микрорайоне Клюквенный

Летом 2024 года в микрорайоне Клюквенный появится остановочная платформа «Городской электрички». Ее обустройство осуществляется во взаимодействии с Российскими железными дорогами, сообщил заместитель генерального директора Агентства развития жилищного строительства (АРЖС) Новосибирской области Александр Савоськин на круглом столе по комплексному развитию территорий (КРТ), прошедшем в рамках Сибирской строительной недели.

Кроме того, в настоящее время осуществляется проектирование политехнического колледжа на 2500 мест, который будет расположен в микрорайоне.

— Чуть больше чем за год с момента принятия решения, мы обеспечили микрорайон на общую площадь всех объектов капитального строительства, — более полутора миллиона квадратных метров, всем объемом водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии и электроснабжения. В настоящее время осуществляется проектирование и строительство всех внутренних сетей первого этапа реализации проекта, а также локальных очистных сооружений и ливневой канализации, — уточнил он.

Проект комплексного развития территории жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе города Новосибирска Новосибирской области реализуется в регионе чуть больше года (постановление о реализации проекта подписано губернатором Андреем Травниковым в ноябре 2022 года — Ред.). По словам Александра Савоськина, на сегодняшний день ведется проектирование и строительство всех внутренних сетей первого этапа реализации проекта.

Напомним, освоение территории комплексного развития жилмассива Клюквенный запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. На участке также планируется разместить два детсада, школу и поликлинику со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве должны быть построены более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане составит около 35 тысяч человек. По проекту застройки там будут малоэтажные и среднеэтажные дома. Общие расходы проекта на сегодняшний день составляют более 25 миллиардов рублей. Доходы от продажи прав на землю планируются в размере около 10 миллиардов рублей. Денежные средства, которые в прошлом году были получены от продажи прав на землю, а это 2,5 миллиарда рублей, на сегодняшний день направлены на проектирование и строительство первой школы на 1100 мест и детского сада на 225 мест, срок ввода в эксплуатацию которых 2027 год. Субсидии из областного бюджета составили 7 млрд рублей.

В 2023 году через торги были определены четыре компании, которым предстоит застроить первую очередь проекта (порядка 26 га территории). Ими стали новосибирский застройщик «КПД-Газстрой», Группа компаний «Союз» родом из Барнаула, «Завод сборного железобетона №6» из Омска и Группа компаний «Талан» из Ижевска. В течение 5 лет четыре застройщика возведут около 312 тысяч квадратных метров жилья.

На сегодняшний день у АРЖС в управлении находится крупнейший земельный банк в Новосибирской области — 531 гектар (76% от всех территорий КРТ в регионе). Градостроительный потенциал территорий составляет 2,8 млн квадратных метров жилья. По словам Александра Савоськина, в 2024 году агентство планирует предложить правительству еще несколько территорий под КРТ общей площадью до 100 гектар.

Ранее редакция сообщала, что проект застройки устья реки Иня планируют развивать без бюджетных средств.