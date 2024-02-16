Сергей Никулин назначен единым бизнес-лидером подразделений банка ВТБ и «Открытие» в регионе

Сергей Никулин окончил Армавирский военный авиационный институт и Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Его опыт работы в банковском секторе составляет более 20 лет. В группе ВТБ прошел путь от начальника отдела кредитования до управляющего региональным подразделением банка.

— Новосибирская область – ключевой регион Сибири, где сосредоточены промышленные мощности, научные центры, а также крупнейший в восточной части страны транспортно-логистический узел. На финансовом рынке региона ВТБ занимает одну из лидирующих позиций. В рамках интеграции основной задачей для нас является организация качественного и бесшовного перехода клиентов «Открытия» в ВТБ, объединение и команд двух банков, и отделений, что позволит сохранить высокий уровень обслуживания и продолжить наращивать финансовые показатели, — прокомментировал руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

— Мы стараемся сделать объединение двух банков максимально комфортным для наших клиентов, а также работаем над улучшением качества и доступности продуктовой линейки и сервисов. Ключевым направлением работы с населением остается адресная социальная поддержка, развитие услуг для регулярных финансовых операций, цифрового и семейного банкинга. Для клиентов корпоративного сегмента ВТБ и «Открытия» банк нацелен на оказание профессиональной экспертизы. В октябре прошлого года для клиентов среднего и малого бизнеса мы запустили Бизнес Платформу ВТБ с доступом к более чем 80 финансовым и нефинансовым продуктами и сервисам для успешного ведения деятельности, – отметил Сергей Никулин.