Проект застройки устья реки Иня планируют развивать без бюджетных средств

В Новосибирской области для комплексного развития определено 29 территорий общей площадью 691,17 га, на которых планируется построить 5,3 млн кв. метров жилья, сообщил заместитель губернатора Роман Теленчинов на круглом столе «Практика комплексного развития территорий», прошедшем в рамках Сибирской строительной недели. Площадь расселяемого с этой территории жилого фонда – почти 150 тысяч кв. м. В регионе принято 14 решений о КРТ, заключено 5 договоров с застройщиками.

Роман Теленчинов подчеркнул, что при выборе территорий, которые планируются под КРТ, региональный Минстрой ориентируется на самоокупаемость проектов.

По его словам, флагманскими проектами КРТ в регионе являются: микрорайон Клюквенный в Калининском районе Новосибирска (площадь территории 205,6 га, градостроительный потенциал жилья 1 млн кв метров) незастроенная территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» (площадь территории 138,6 га, градостроительный потенциал жилья 330 тысяч кв метров) и незастроенная территория по Бердскому шоссе в устье реки Иня.

— У нас есть площадки, в которые экономически необходимо вкладывать бюджетные средства, но есть площадка, которая самоокупаема. Ее потенциал 78 гектаров земли на первом этапе и порядка 80-85 га на втором этапе. Это площадка реки Иня. Мы посчитали экономическую составляющую, и можем сказать, что данная территория будет реализована без использования бюджетных средств на 100%, — отметил заместитель губернатора.

Он добавил, что градостроительный потенциал жилья на данной территории составляет 600 тысяч кв метров. На территории запланированы работы по берегоукреплению на сумму более 2 млрд рублей, а также строительство переезда через реку Иня.

Напомним, постановление о комплексном развитии незастроенной территории по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска Новосибирской области № 299-п подписано в июле 2023 года. Помимо жилья, здесь будет построены две школы, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр, дорожно-транспортная система. Предельный срок реализации решения о КРТ — 2035 год.

В 2023 году в Новосибирской области уже стартовали два масштабных проекта КРТ: жилмассив «Клюквенный» — на первом планируется формирование 6 кварталов общей площадью 41 га с расчетным количеством возводимого жилья 541 тысяча кв м. и «Смарт Сити» — на первом этапе планируется освоить участок площадью 1386776,2 кв. м.

Ранее редакция сообщала, что приостановлено предоставление участков под строительство под Новосибирском.