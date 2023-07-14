Остановку ТЭЦ-2 перенесут из-за строительства четвертого моста

В Новосибирске остановку общественного транспорта ТЭЦ-2, расположенную на четной стороне проезда Энергетиков, перенесут в сторону дамбы Димитровского моста, сообщили в мэрии города. Это связано со строительством объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске».

С 15 июля общественный транспорт будет останавливаться в районе здания по адресу: ул. Восточный поселок, 36.

Остановочный пункт «ТЭЦ-2» входит в маршруты троллейбуса № 24, маршрутного такси № 12 и автобусов № 14, 16, 19, 55, 64, 79, 89 и 96.

Строительство моста началось в Новосибирске в апреле 2020 года на основании концессионного соглашения между правительством региона и ООО «Сибирская концессионная компания». Сооружение будет выходить из створа ул. Ипподромской в правобережной части Новосибирска. На левом берегу мост будет начинаться в районе площади Труда. Его готовность составляет 85%.

Ранее редакция сообщала, что движение автотранспорта с площади Энергетиков на улицу Станционная осуществляется теперь по другой схеме. Однако горожанам новая схема не понравилась. так как заторы в районе площади Энергетиков только усилились.