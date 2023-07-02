В Новосибирске изменена схема проезда на площади Энергетиков

В Новосибирске изменилась схема движения автотранспорта на площади Энергетиков. Теперь движение транспортных средств с площади Энергетиков на улицу Станционная осуществляется посредством разворота под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста. На выезде установлены соответствующие информационные плакаты и дорожные знаки. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска. Новая схема действует в городе с 1 июля.

Движение транспортных средств в сторону улицы Станционная по направлению с Димитровского моста осуществляется посредством правого поворота в районе дома по адресу улица Станционная, 8. Движение осуществляется по новому участку дороги согласно установленных дорожных знаков.

Напомним, схема движения меняется из-за строительства четвертого моста через реку Обь. Строительство моста началось в Новосибирске в апреле 2020 года на основании концессионного соглашения между правительством региона и ООО «Сибирская концессионная компания». Сооружение будет выходить из створа ул. Ипподромской в правобережной части Новосибирска. На левом берегу мост будет начинаться в районе площади Труда. Его готовность составляет 85%.

Ранее редакция сообщала, что на Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска.