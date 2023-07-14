В Новосибирске ищут охранное предприятие для ЛДС Арена за 33,6 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на оказание услуг по охране «Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко, 160 в городе Новосибирске». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГАУ Новосибирской области «Сибирь – Арена».

Согласно документации, на территории нового ЛДС необходимо выставить 16 постов охраны: 9 круглосуточных и 7 — дневных. Отмечается. что охраняемую территорию нужно патрулировать днем и ночью. Обходы должны производиться каждый час с отметкой в «журнале обходов» и выводом сигналов на пульт центрального наблюдения. Также подрядчик должен обеспечивать порядок во время массовых мероприятий.

Посты хотят поставить также на четырех входах в ледовый дворец и у контрольного пропускного пункта в транспортной зоне.

Подрядчик должен начать предоставлять услуги не ранее 16 августа. Контракт подпишут на восемь месяцев.

Цена контракта — 33,6 млн рублей.

Напомним, в День города Новосибирска 24 июня в парке Арена на фестиваль ВК Фест пришло около 15 тыс гостей. После его проведения, газоны возле нового ЛДС были практически полностью уничтоженные гостями. Работы по восстановлению газона планируется завершить до 10 августа 2023 года.

Напомним, новая ледовая арена станет домашней площадкой хоккейного клуба «Сибирь». Команда уже переезжает на новую площадку. Здание клуба на улице Богдана Хмельницкого будет передано профильной спортшколе. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начнет чемпионат КХЛ (2023/2024) 7 сентября уже в новом ледовом дворце спорта. Первым матчем может стать игра молодежных сборных России и Белоруссии.