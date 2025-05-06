Осторожно, фишинг: мошенники активизировались в преддверии праздников

В преддверии очередных майских праздников ВТБ фиксирует традиционный всплеск мошеннических действий, связанных с обманом при покупке туристических услуг и поддельных билетов на самолет. Преступники активизируют так называемый ситуативный фишинг, создавая имитации сайтов известных авиаперевозчиков и онлайн-платформ по продаже билетов, привлекая пользователей обещаниями о существенной экономии.

С приближением периода отпусков и праздничных дней многие граждане России планируют свои путешествия. Мошенники, пользуясь повышенным спросом, разрабатывают и запускают в сеть фальшивые веб-ресурсы, копирующие дизайн и функционал популярных авиакомпаний и сервисов бронирования. Распространяя рекламу этих ресурсов, они завлекают потенциальных жертв «выгодными» предложениями на авиабилеты и туристические пакеты. Доверчивые граждане, переходя по сомнительным ссылкам, вводят свои конфиденциальные данные и реквизиты банковских карт для совершения оплаты. Мошенники получают деньги и даже отправляют фальшивые подтверждения бронирования. Обман раскрывается лишь в аэропорту, когда выясняется, что билеты недействительны.

На что следует обратить внимание:

Чрезмерно низкая стоимость авиабилетов или туристических путевок. Ненадежные источники информации, такие как ссылки в электронных письмах или сообщениях в мессенджерах. Ограниченность по времени: мошенники часто используют тактику создания искусственного дефицита, предлагая «последние места» или «акции с ограниченным сроком действия», чтобы подтолкнуть жертву к быстрому принятию решения.