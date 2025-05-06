Осторожно, фишинг: мошенники активизировались в преддверии праздников

В преддверии очередных майских праздников ВТБ фиксирует традиционный всплеск мошеннических действий, связанных с обманом при покупке туристических услуг и поддельных билетов на самолет. Преступники активизируют так называемый ситуативный фишинг, создавая имитации сайтов известных авиаперевозчиков и онлайн-платформ по продаже билетов, привлекая пользователей обещаниями о существенной экономии.
С приближением периода отпусков и праздничных дней многие граждане России планируют свои путешествия. Мошенники, пользуясь повышенным спросом, разрабатывают и запускают в сеть фальшивые веб-ресурсы, копирующие дизайн и функционал популярных авиакомпаний и сервисов бронирования. Распространяя рекламу этих ресурсов, они завлекают потенциальных жертв «выгодными» предложениями на авиабилеты и туристические пакеты. Доверчивые граждане, переходя по сомнительным ссылкам, вводят свои конфиденциальные данные и реквизиты банковских карт для совершения оплаты. Мошенники получают деньги и даже отправляют фальшивые подтверждения бронирования. Обман раскрывается лишь в аэропорту, когда выясняется, что билеты недействительны.
На что следует обратить внимание:
— Схемы подобного рода существуют уже несколько лет, но особенно активно используются мошенниками в преддверии туристического сезона. Злоумышленники предлагают гражданам билеты на самолеты, номера в отелях или туры по привлекательным ценам, представляясь представителями перевозчиков. К сожалению, жертвы узнают о мошенничестве только в аэропорту, при регистрации, когда выясняется, что их билеты не существуют. Чтобы избежать обмана, необходимо тщательно проверять ссылки, — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, руководитель управления защиты корпоративных интересов департамента безопасности.
Фото: freepik.com/Автор: luis_molinero
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