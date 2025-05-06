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Первая компания в Новосибирской области получила статус утилизатора

  • 06/05/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
Первая компания в Новосибирской области получила статус утилизатора
Она включена в реестр Росприроднадзора

Росприроднадзор включил ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) в новый реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров. Оно стало первым предприятием из Новосибирской области. Компания прошла проверку соответствия заявленных утилизационных мощностей фактическим, предоставила сертификаты и технические паспорта на оборудование.

— Мы получили право оказывать услуги по утилизации юридическим лицам, не вошедшим в реестр. В частности, импортерам стеклянной упаковки и товаров в стеклянной упаковке. По нормативам, установленным в рамках РОП, в 2025 году они, а также российские стекольные заводы должны утилизировать 55 % использованной стеклотары – ввезенной в страну или изготовленной в РФ. Например, в нашем случае это не менее 130 тыс. тонн стекла, — отметил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

Он добавил, что оборудование, которым располагает предприятие, способно обеспечить утилизацию 203 тыс. тонн стеклобоя в год.

Напомним, с 1 января 2025 года нормативы утилизации упаковки в России были повышены до 55% (к  2026 году они будут повышены до 75% , к 2027 году — до 100%). Кроме того, на 15%, по сравнению с 2024 годом, выросли базовые ставки экологического сбора. Еще одним новшеством 2025 года стала норма, согласно которой переработкой вторсырья в рамках системы расширенной ответственности производителей (РОП) теперь могут заниматься только компании, которые включены в профильный реестр.

В конце декабря 2024 года на круглом столе «Экономика замкнутого цикла», организованном Infopro54, участники рынка отмечали, что отсутствие утилизаторов в регионе может стать серьезной проблемой.

По данным Росприроднадзора, на 6 мая в реестре утилизаторов значится 121 компания. Больше всего их зарегистрировано в Московской области (16), Республике Татарстан (7), Ставропольской, Владимировской и Ярославской областях (по 6).

Ранее редакция сообщала, что «Сибстекло» вышло на биржу с четвертым облигационным займом. Компания намерена привлечь 350 млн рублей. Средства эмитент планирует направить на пополнение оборотного капитала, для создания запасов сырья и готовой продукции, часть денег используют для дооснащения технологических линий оборудованием.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга

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Рубрики : Экология Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : утилизация вторсырье


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