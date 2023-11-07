Осторожно гололед: врач рассказал о распространенных травмах из-за падения

Самые распространенные травмы

Погода в ноябре нестабильная. Из-за осадков и резких перепадов температуры на дорогах и тротуарах образуется гололед. Именно он увеличивает число травм. По словам детского хирурга клиники «Инвитро» Андрея Шайдурова, гололед зачастую становится причиной переломов лучевой кости руки, переломов ключиц и лодыжек, ушибов плечевой кости, переломов костей голени, растяжения и разрывов связок голеностопных и коленных суставов, а также черепно-мозговые травм.

Ушибы и переломы костей конечностей одна из самых частых травм, которые получают как взрослые, так и дети. Изначально трудно определить, какой именно характер повреждения получил человек.

— Основная разница между ушибом и переломом, которую видно в ближайшее время после травматизации — при разрушении костной ткани боль не стихает на протяжении нескольких часов, при ушибе болевой синдром становится меньше. При переломе отек появляется позже, чем при ушибе, где-то через двое суток. При ушибе гематомы образуются сразу, потому что рвутся мягкие ткани, натекает кровь. При переломе и нарушении целостности кости нарушается функция движения пораженной конечности из-за болезненных ощущений, например, пациент не может выпрямить ногу, руку, наступить на пятку. Иногда при значимых травматических повреждениях видна деформация, — рассказал Андрей Шайдуров.

Ушибы и переломы

Он отметил, что при ушибе и при переломе, в первую очередь нужно помочь конечности и снизить на нее нагрузку. Если это область сустава, наложить на нее тугую повязку, перебинтовать и приложить холод.

— Желательно аспирином и другими обезболивающими в первое время не пользоваться, чтобы врач мог определить точку болевого напряжения и правильно поставить диагноз, — подчеркнул хирург.

В случае падения на улице, по словам Андрея Шайдурова, можно удариться головой. Если человек после удара головой не потерял сознание и может сам себе обеспечить необходимую помощь, нужно приложить холод к месту ушиба, вызвать скорую или обратиться в травмпункт.

— До осмотра врача желательно не пить и не есть, принимать какие-то лекарства тоже запрещено, во избежание постановки неправильного диагноза. Если вы являетесь свидетелем того, что кто-то ударился и потерял сознание, то пострадавшему необходимо обеспечить максимальный покой. В зимнее время обеспечить отсутствие переохлаждения, т.е. укрыть его теплыми вещами, подложить под голову что-нибудь мягкое и вызвать скорую помощь. Самостоятельно передвигать пострадавшего и оказывать какую-то другую помощь категорически запрещается, — рассказал эксперт.

Еще одной серьезной проблемой является перелом шейки бедра, от которого особенно страдают пожилые люди, подчеркнул врач.

— Перелом шейки бедра считается самым опасным с точки зрения летальности. По разным данным до 50% пожилых людей, получивших такую травму, умирают в течение года после несчастного случая. Поэтому при такой смертности в данной возрастной категории это заболевание оставляет позади даже самые тяжелые инфекции. Если есть подозрение на перелом шейки бедра, то госпитализация необходима в ближайшие часы, — говорит Андрей Шайдуров.

Как правильно падать

По словам Андрея Шайдурова, чтобы защитить себя от травмы, следует соблюдать некоторые рекомендации.

— При падении существует правило, его знают все спортсмены и люди, занимающиеся экстремальными видами спорта. Нужно падать — падай и ни в коем случае не избегай этого процесса. Часто человек, понимания, что начинает падать, делает сумбурные попытки удержаться — выставляет вперед руки или ноги и в итоге падает на отведенные конечности, что в подавляющем большинстве случаев ведет к их травматизации, — констатирует хирург.

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