Новосибирская экшен-игра «Смута» выйдет только на VK Play

Игра «Смута» от новосибирских разработчиков возможно будет только в VK Play. Такое предположение сделал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Телеграм-канале.

― Для владельцев PlayStation и Xbox релиз не анонсируется, при том, что консольщики составляют значительный процент геймеров. Плюс к этому отсутствие «Смуты» на Steam значительно сокращает потенциальную аудиторию за рубежом, ― говорится в его сообщении.

Он также отметил, что владельцы иностранных платформ не желаю видеть у себя данную игру и сделают все, чтобы она не появилась у них. Однако он выразил надежду на возможность договорится с каким-либо издательством для того, чтобы игра про силу и единство русского народа все же вышла за рубежом.

Напомним, что грант на «Смуту» выделил Институт развития интернета (ИРИ), созданный по инициативе администрации президента России. На разработку «Смуты» было выделено около 490 млн рублей, а сама игра должна выйти в начале 2024-го.

По сюжету в начале 17 века русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым начинает войну против польских интервентов.

Ранее редакция сообщала о том, что вышел новый тизер игры «Смута» от новосибирских разработчиков.