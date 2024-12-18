Осужденную за взятки топ-менеджера «Ростеха» Лалетину выпустили из тюрьмы

Экс-директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина, осужденная за взятки на восемь лет, вышла из колонии. Люблинский суд Москвы смягчил ей наказание и заменил не отбытый срок лишения свободы исправительными работами, сообщают «РИА Новости».

Лалетину задержали в декабре 2020 года, сначала отправили под домашний арест, а затем в мае 2021 года поместили в СИЗО. В 2022 году ей вменили получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 67 млн рублей от бывшего генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ).

В ноябре 2023 года Хамовнический суд Москвы признал Лалетину виновной и приговорил к восьми годам колонии общего режима, а также штрафу, равному двукратному размеру полученных ей взяток (133 млн рублей).

Позже Московский городской суд снизил срок наказания с восьми до шести с половиной лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч. Также была изменена квалификация действий Лалетиной со взятки на мошенничество.

Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) расположен в городе Искитим Новосибирской области. Является сборочно-снаряжательным заводом по производству специальных изделий. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех».

Ранее редакция сообщала, что экс-директора новосибирского НЗИВа освободили в зале суда. Его обязали выплатить более 155 млн за хищение.