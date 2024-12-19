На прямую линию Путину новосибирцы пишут о мусорной концессии и памятниках

19 декабря пройдет традиционная ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Новосибирцы уже отправили на эту линию сотни вопросов и жалоб. Самыми актуальными темами в обращениях стали строительство новых мусорных полигонов и разрушение памятников архитектуры.
Так, местные активисты рассказали редакции BFM-Новосибирск, что отправили более 15 сообщений о критическом состоянии многих новосибирских объектов культурного наследия.
— У нас памятники разрушаются, а те, кто должен их сохранять и беречь, этого не делают. Мы посетили градозащитный форум в Москве и увидели, что делается в целом по стране. В регионах, где есть политическая воля и желание, ситуация развивается в нужном направлении и многое удается. Новосибирская же область в плане сохранения наследия — аутсайдер. Я знаю, что президенту отправили обращения по поводу крячковской школы на улице Якушева, о доме Кондратюка, о кинотеатре «Металлист» и других объектах, — рассказал изданию культуролог, историк архитектуры, президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович.
Жители города неоднократно проводили акции в защиту историко-культурного наследия.
Не меньше волнует новосибирцев мусорная концессия, строительство новых мусорных полигонов. Об этом рассказал член Совета ветеранов села Плотниково Александр Старостин.
— Мега-свалка, которая отравит жизнь людей — это реальная угроза. Я сообщил на прямую линию, что мусорная реформа в нашем городе остается провальной и после смены концессионера. И это не только серьезные экологические угрозы, но и перспектива неэффективной траты миллиардов рублей из бюджета. Уже все понимают, что расчеты по доле твердых ТКО для участка рядом с Плотниково, уж очень сомнительны.
Стоит отметить, что вопрос эффективности мусорной концессии новосибирцы в обращениях к президенту поднимают не первый год.
Ранее редакция сообщала о том, что обращение к президенту записали обманутые дольщики долгостроя на улице Тополевой.
Фото freepik, автор: katemangostar
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