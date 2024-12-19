На прямую линию Путину новосибирцы пишут о мусорной концессии и памятниках

19 декабря пройдет традиционная ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Новосибирцы уже отправили на эту линию сотни вопросов и жалоб. Самыми актуальными темами в обращениях стали строительство новых мусорных полигонов и разрушение памятников архитектуры.

Так, местные активисты рассказали редакции BFM-Новосибирск, что отправили более 15 сообщений о критическом состоянии многих новосибирских объектов культурного наследия.

— У нас памятники разрушаются, а те, кто должен их сохранять и беречь, этого не делают. Мы посетили градозащитный форум в Москве и увидели, что делается в целом по стране. В регионах, где есть политическая воля и желание, ситуация развивается в нужном направлении и многое удается. Новосибирская же область в плане сохранения наследия — аутсайдер. Я знаю, что президенту отправили обращения по поводу крячковской школы на улице Якушева, о доме Кондратюка, о кинотеатре «Металлист» и других объектах, — рассказал изданию культуролог, историк архитектуры, президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович.

Жители города неоднократно проводили акции в защиту историко-культурного наследия.

Не меньше волнует новосибирцев мусорная концессия, строительство новых мусорных полигонов. Об этом рассказал член Совета ветеранов села Плотниково Александр Старостин.

— Мега-свалка, которая отравит жизнь людей — это реальная угроза. Я сообщил на прямую линию, что мусорная реформа в нашем городе остается провальной и после смены концессионера. И это не только серьезные экологические угрозы, но и перспектива неэффективной траты миллиардов рублей из бюджета. Уже все понимают, что расчеты по доле твердых ТКО для участка рядом с Плотниково, уж очень сомнительны.

Стоит отметить, что вопрос эффективности мусорной концессии новосибирцы в обращениях к президенту поднимают не первый год.

Ранее редакция сообщала о том, что обращение к президенту записали обманутые дольщики долгостроя на улице Тополевой.