Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют отложить ещё на год

Сроки ремонта на Октябрьском мосту в Новосибирске могут перенести на год. Это связано с ходом параллельных работ по еще одному мосту — Димитровскому. На него в 2025 году выделено более полумиллиарда рублей.
— Мы пошли сознательно на ремонт части моста — переход с левого берега на правый. У нас два этапа. В этому году потратили 71 миллион инвестиций, на следующий год запланировано 555 млн рублей. К большому сожалению подрядчик не справился со своими задачами, — сказал Максим Кудрявцев, мэр города, на радиостанции «Городская волна».
Он напомнил, что на ремонт Октябрьского моста в 2022 году было выделено 2,2 миллиарда рублей. Его реконструкция должна была завершиться до конца этого года.
— Сначала отремонтируем Димитровский мост, не затрагивая Октябрьский совсем, а потом приступим уже к доработкам на Октябрьском. Вариант того, что мы ремонт по Октябрьскому мосту перенесем еще на год — тоже есть. Здесь стоит вопрос финансирования и комфорта горожан, — отметил мэр.
Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности планируют ввести на мосту в Новосибирске. МКУ «Гормост» поручено провести торги для определения подрядчика.
Источник фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
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