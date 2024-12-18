Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют отложить ещё на год

— Сначала отремонтируем Димитровский мост, не затрагивая Октябрьский совсем, а потом приступим уже к доработкам на Октябрьском. Вариант того, что мы ремонт по Октябрьскому мосту перенесем еще на год — тоже есть. Здесь стоит вопрос финансирования и комфорта горожан, — отметил мэр.