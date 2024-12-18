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Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют отложить ещё на год

  • 18/12/2024, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Решено сначала завершить работу на Димитровском мосту

Сроки ремонта на Октябрьском мосту в Новосибирске могут перенести на год. Это связано с ходом параллельных работ по еще одному мосту — Димитровскому. На него в 2025 году выделено более полумиллиарда рублей.

— Мы пошли сознательно на ремонт части моста — переход с левого берега на правый. У нас два этапа. В этому году потратили 71 миллион инвестиций, на следующий год запланировано 555 млн рублей. К большому сожалению подрядчик не справился со своими задачами, — сказал Максим Кудрявцев, мэр города, на радиостанции «Городская волна».

Он напомнил, что на ремонт Октябрьского моста в 2022 году было выделено 2,2 миллиарда рублей.  Его реконструкция должна была завершиться до конца этого года.

— Сначала отремонтируем Димитровский мост, не затрагивая Октябрьский совсем, а потом приступим уже к доработкам на Октябрьском. Вариант того, что мы ремонт по  Октябрьскому мосту перенесем еще на год — тоже есть. Здесь стоит вопрос финансирования и комфорта горожан, — отметил мэр.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности планируют ввести на мосту в Новосибирске. МКУ «Гормост» поручено провести торги для определения подрядчика.

Источник фото: пресс-служба мэрии Новосибирска 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : реомнт Октябрьский мост Дмитровский мост


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