Осужденные из исправительной колонии №2 Новосибирской области помогают СВО

В исправительной колонии №2 заключенные шьют накидки для бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Накидки эффективно сохраняют тепло и служат убежищем во время ненастья для бойцов.

—Осужденные с большой ответственностью подходят к процессу изготовления универсальных накидок, — отметил Дмитрий Ткачук, начальник учреждения.

За проделанную работу осужденные получают благодарственные отзывы от участников СВО.

Напомним, что повара из «СухБат54-Сибирь» помогают участникам СВО уже несколько месяцев. Сначала делали по 300 порций за день, теперь уже 4 тысячи. Добровольцам не хватает рабочих рук. В команде пока всего 15 человек. Процесс производства достаточно трудоемкий. Ингредиенты для блюд волонтёрам везут не только со всей Новосибирской области. Помогают и жители соседних регионов – Омска, Томска, Кемерова.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты сельсовета Новосибирской области после отпуска вернулись на СВО.