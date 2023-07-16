Депутаты сельсовета Новосибирской области после отпуска вернулись на СВО

До начала частичной мобилизации Рустам и Алексей были депутатами одного из сельсоветов Новосибирской области от партии «Справедливая Россия – За правду». После неё — в составе одного из подразделений вместе отправились в зону СВО на территорию Луганской народной республики, сообщила пресс-служба партии. Не так давно, после указаний верховного главнокомандующего об обязательной ротации бойцов на фронте они побывали дома, встретились с семьями и друзьями, пообщались с депутатом Госдумы РФ Александром Аксёненко. На минувшей неделе Рустам и Алексей вновь отправились в зону СВО.

В международном аэропорту Толмачёво волонтер передал бойцам несколько антитепловизорных накидок «Победа».

— Сейчас у нас нет проблем с обмундированием, тёплыми вещами, пайком — такой помощью мы вполне обеспечены. А вот любая высокотехнологичная поддержка будет кстати. Дронов-камикадзе, квадрокоптеров с тепловизорами, приборов ночного видения никогда не бывает много, — прокомментировал подарок один из новосибирских фронтовиков.

Напомним, что современные «плащи-невидимки» разработали члены «Союза отцов России» в Новосибирской области. Они изготавливаются швейной фабрикой «ISHI» и бесплатно распространяются среди российских солдат. Накидки «Победа» имеют целый ряд полезных функций: защищают бойцов от обнаружения тепловизорами противника, а могут использоваться как носилки для переноски раненых, а также как спальный коврик (каремат).

Ранее редакция сообщала о том, что предпринимательница в Бердске шьет носилки для участников СВО.