Новосибирский Академгородок отпраздновал День рождения

17 сентября Академгородок отметил свой День рождения. Праздник отмечается с 2018 года.

Празднование было разделено на две части.

Первая часть прошла на улице перед Домом учёных. Для гостей играл духовой оркестр Новосибирского военного училища Росгвардии.

Вторая часть программы проходила уже в Большом зале Дома учёных. Там проходил гала-концерт.

Новосибирский Академгородок расположен в Советском районе города и является одним из важнейших научных и образовательных центров России.

На его территории расположены десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.

Один из лучших институтов новосибирского Академгородка — Институт ядерной физики, разработки которого широко известны в России и в мире.

Ранее редакция сообщала о том, что Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска.