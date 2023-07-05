Осужденные за особо тяжкие преступления теперь могут раньше ходатайствовать о переводе в колонию-поселение

Осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений (за них предусмотрено наказание свыше 10 лет) смогут ходатайствовать о переводе в колонию-поселение после отбытия половины срока наказания, а не двух третей, как сегодня. Соответствующий закон вступает в силу 5 июля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в пояснительных материалах, «закон направлен на повышение уровня социальной адаптации и ресоциализации положительно характеризующихся осужденных». При этом подчеркивается, что речь идет только о положительно характеризующихся осужденных.

При этом, осужденных за госизмену, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженный мятеж, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незаконный оборот наркотиков, терроризм, организацию преступного сообщества послабления не коснутся.

В Федеральной службе исполнения наказаний считают, что новая норма может коснуться порядка 21 тыс. осужденных.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предлагают ввести химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов.