Эпидемиологическое расследование в детском лагере под Новосибирском проводит Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области приступили к эпидемиологическому расследованию из-за подозрения на инфекционное заболевание у детей и сотрудников летнего оздоровительного лагеря «Зеленая республика». Ранее в СМИ появился ряд публикаций о досрочном прекращении смены в оздоровительном учреждении. — Проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Отобраны для исследования пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, — сообщили в ведомстве.

Смена в лагере «Зеленая республика» закончилась на два дня раньше. В оздоровительном учреждении объяснили это проблемами с коммуникациями. Родители сообщили НГС, что с территории увозили на машине скорой помощи ребенка с симптомами ОРВИ.

Для информирования и консультирования по поводу возврата денежных средств из-за досрочного завершения смены родители могут обращаться по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора — 8-800-350-50-60.

Ранее редакция рассказывала о массовом отравлении суши в Татарском районе Новосибирской области. Десятки людей заразились сальмонеллёзом, норавирусом и микст-инфекцией.