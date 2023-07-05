Дело об обмане дольщиков ЖК Ельцовский на 450 млн рублей уходит в суд

Заельцовский районный суд Новосибирска в ближайшее время начнет рассматривать очередное дело об обманутых дольщиках. В этот раз 175 физических лиц и организаций потеряли свои деньги при возведении многоквартирного дома. Ущерб перевалил за 450 млн рублей. Как стало известно Infopro54, речь идет о секциях 22-23 дома №238 по улице Дуси Ковальчук. Это ЖК «Ельцовский» (Нарымский Квартал).

Прокуратура Новосибирской области сообщает, что на скамью подсудимых сядет директор строительной организации. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба).

Следствие полагает, что обвиняемый не исполнил свои обязательства по договорам долевого строительства, а вместо этого деньги потратил на личные нужды. Кроме того, он не предоставил подрядным организациям квартиры в счет оплаты выполненных строительно-монтажных работ.

Ранее редакция рассказывала, что всего в регионе сейчас остаются незавершенными 42 многоквартирных жилых дома. Для решения проблем обманутых дольщиков, которых на сегодняшний момент около 5 тысяч человек, необходимо найти 4,5 млрд рублей. Эти средства должны пойти либо на достройку домов, либо на выплату компенсаций обманутым инвесторам.