Депутаты предлагают ввести химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов

Авторы проекта отмечают, что количество преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, перманентно растёт. При этом многие осуждённые за за подобные преступления после выхода из мест заключения повторяют их вновь, пишет ФАН со ссылкой на Telegram-канал политического объединения.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подчеркнул, что такая проблема имеет место и в других странах. Однако там в качестве защиты от рецидивов прибегают к химической кастрации — принудительно вводят препараты, которые надолго или пожизненно снижают половое влечение.

— Около десяти лет назад возможность применения химической кастрации педофилов уже рассматривалась в парламенте, но тогда предложение было отклонено в связи с высокой стоимостью препаратов, — напомнил Борис Чернышов. — Учитывая, что число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за эти годы увеличилось примерно в полтора раза, ЛДПР склонна считать такой аргумент несущественным по сравнению с возросшей необходимостью борьбы с педофилией.

Ранее редакция сообщала, что в России появится психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей.