Осужденный за пьяную езду водитель продал арестованную машину под Новосибирском

Житель Новосибирской области провернул аферу с продажей своего автомобиля, фактически уже не имея на это права. Ранее сибиряк был осужден за пьяную езду и лишен водительских прав.

Как следует из материалов дела, в отношении 21-летнего жителя села Лукошино Купинского района возбуждено исполнительное производство о конфискации имущества по уголовному делу. Владелец ВАЗ-2107 дважды садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что гражданин отбывает наказание в районе: облагораживает улицы, косит траву.

— В отделение судебных приставов предъявили исполнительный документ обязывающего характера: конфисковать и обратить в собственность государства ВАЗ-2107, передав в распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Однако служители Фемиды выяснили, что сибиряк успел избавиться от уже арестованного автомобиля, продав его.

— При розыске проданного автомобиля дознаватель мониторила сайты объявлений и нашла тот самый автомобиль — он был выставлен на продажу. Она позвонила продавцу, чтобы договориться на просмотр машины. Сверив на месте VIN, сотрудник представилась и сказала, что данный автомобиль подлежит конфискации по уголовному делу, — пояснили в ведомстве.

Продав автомобиль-арестант, мужчина заработал лишь новую уголовную статью — за незаконные действия в отношении арестованного имущества в отношении него возбудили дело.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска погасила долг, чтобы продать свой автомобиль.