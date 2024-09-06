Автоледи погасила долг ради продажи машины в Новосибирске

Жительница Черепановского района оказалась в непростой ситуации: она чуть не сорвала сделку по продаже спорткара из-за наличия долга.
Организация потребовала от женщины 381 тысячу рублей. Информация о возбуждении исполнительного производства поступила ей через Госуслуги.
Пристав предупредила о применении мер принудительного исполнения в случае неуплаты. В постановлении было указано, что счета в банках и иных кредитных организациях будут арестованы, а также наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля — Subaru Impreza.
Женщина продолжила уклоняться от уплаты долга. Тогда судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 26 тысяч рублей. А в ГАИ собственнице отказали снять авто с учёта.
Женщине пришлось перенести сделку на другой день, чтобы урегулировать вопрос по долгу.
Неуплату она погасила через Госуслуги и принесла квитанцию об оплате сотруднику службы. Все запреты и ограничения с женщины и её имущество были сняты.
Ранее редакция сообщала о том, что приставы арестовали спецтехнику новосибирца, задолжавшего 16 млн рублей.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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