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От дистанционных медосмотров до трендов в недвижимости: МТС продолжает бесплатные вебинары для бизнеса

  • 17/02/2023, 17:09
телеком
МТС проведет в феврале бесплатные вебинары для логистических компаний, застройщиков, торговых предприятий и производств Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба компании, эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организации работы, автоматизацию медосмотров и тренды 2023 года. Участие в вебинарах бесплатное, необходима только регистрация.

21 февраля в 12:00 можно подключиться к вебинару «Маркетинг в сфере недвижимости». На нем расскажут, как Big Data выявляет интерес к покупке недвижимости среди пользователей, какие инструменты чаще всего используют застройщики, а также какие тренды в маркетинге недвижимости будут актуальны в 2023 году. К участию в вебинаре приглашаются застройщики, агентства недвижимости и строительные компании.

27 февраля в 10:00 спикер Александр Коломенский расскажет про сокращение расходов на ГСМ и предотвращение хищения топлива в корпоративном автопарке. В частности, руководители предприятий и компаний с собственным автопарком, а также государственные структуры и службы безопасности предприятий узнают, как выявить и пресечь хищения топлива, как контролировать заправку на проверенных АЗС, какие существуют способы мошенничества и какие потери несут из-за этого компании.

28 февраля состоится сразу три вебинара, первый из которых начнется в 11:00. На встрече «Облака 2023. Главные причины перенести виртуальную инфраструктуру в облако прямо сейчас» участники узнают о преимуществах облачного хранения данных, существующих мифах об облаках и переносе инфраструктуры в облако. К участию приглашаются руководители и специалисты ИТ-департаментов, технические консультанты и представители отдела обеспечения безопасности информационных систем.

Онлайн-семинар, который состоится 28 февраля в 13:00, будет посвящен платформе Webinar для онлайн-встреч и мероприятий и заинтересует руководителей IT-департаментов, технических и ИБ-директоров, а также ответственных за цифровую трансформацию. Участники узнают о новых возможностях привычных сервисов для совместной работы — интерактивной доске Miro, Google, календаре, Chrome, обеспечении безопасности коммуникаций и сокращении времени на администрирование.

А уже в 15:00 желающие смогут присоединиться к встрече «Технологии и здоровье» и узнать про автоматизацию медосмотров. Спикеры объяснят, для каких категорий сотрудников законодательно разрешено проводить дистанционные медицинские осмотры в 2023 году, как грамотно оформить медицинскую документацию после дистанционного осмотра и заверить документы с помощью ЭЦП, а также какие правила работы с персональными данными существуют и как работать с ними в облаке. К мероприятию могут подключиться руководители компаний, HRD и специалисты по охране труда, управляющие автопарков и руководители организаций, связанных с безопасностью дорожного движения.

Возраст: 18+

 Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС Вебинар


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