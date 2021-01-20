Можно ли разгрузить дороги Ленинского района Новосибирска?

Разгрузить площадь Карла Маркса, найти альтернативные выезды на улицу Станционную, улучшить дорожную ситуацию на площади Труда и площади Энергетиков — ключевые задачи в транспортной сфере Ленинского района, которые мэр Новосибирска Анатолий Локоть обозначил на 2021 год на отчетном собрании по итогам 2020 года.

— Актуальная задача — выход на ул. Станционную. В связи со строительством четвёртого моста через Обь возникла транспортная проблема на площадях Энергетиков и Труда. Эти трудности, к сожалению, будут продолжаться, пока строительство не завершится. Поэтому нам нужны альтернативные выезды на улицу Станционную. Предлагаю провести совещание с ГИБДД: возможно по-другому организовать движение транспорта, изменить режим светофоров и направление движения на площадях Энергетиков и Труда, — отметил Анатолий Локоть.

Другая приоритетная задача — разгрузить площадь Карла Маркса за счёт строительства новых развязок и ввода станции метро «Спортивная», которая станет пересадочным узлом левобережья. По словам главы Новосибирска, для этого необходимо пересмотреть маршруты общественного транспорта, чтобы перенаправить пассажиропотоки с площади Карла Маркса.

— Площадь работает в режиме, на который не была рассчитана при её проектировании. В пиковые часы нагрузка по пассажиропотоку превышает норму в полтора раза. Поэтому станция метро «Спортивная» — перспективный в этом вопросе объект», — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что в 2021 году планируется завершить основные работы по строительству надземного пешеходного перехода и тоннеля под Октябрьским мостом. Будет продолжена реконструкция автомобильной дороги по 2-й Станционной и улице Большой в направлении Колыванского кольца, а также строительство и благоустройство улицы Титова, включающее строительство очистных сооружений.