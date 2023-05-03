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От предвыборного эксперимента — к «партии жителей Заельцовского района»

  • 03/05/2023, 15:25
депутатское объединение "Лига эффективности", Илья Поляков
Депутатское объединение «Лига эффективности» отметило медиану срока полномочий.

Развитие социальной сферы, строительство и модернизация поликлиник, школ, детсадов, спортивных объектов, как и решение вопросов их транспортной доступности для жителей Заельцовского района — приоритетные задачи депутатского объединения «Лига эффективности». О работе с органами городской и областной исполнительной власти, с районной общественностью депутаты-«лиговцы» рассказали своим избирателям на собрании в ДК «Прогресс», приуроченном к середине срока полномочий. В числе промежуточных итогов работы — построенная поликлиника на улице Кубовой в микрорайоне «Стрижи», строящаяся поликлиника на улице Ереванской, создание и развитие образовательных и спортивных кластеров.

«Лига эффективности» была организована в 2020 году депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Ильей Поляковым, избиравшимся по округу №22, и тремя независимыми кандидатами в Совет депутатов Новосибирска — Игорем Украинцевым, Екатериной Шалимовой и Степаном Сафонкиным. В том году все они выиграли выборы. Округа, жителей которых представляют депутаты, охватывают Заельцовский район и некоторые соседние территории. Те, кто считал «Лигу эффективности» предвыборной технологией, теперь вынуждены признать, что объединение оказалось весьма устойчивым и вполне влиятельным.

Мало кто из депутатов выходит на прямой контакт с избирателями по поводу промежуточных отчетов о своей деятельности. Представители «Лиги» решились на зрелищный эксперимент, совместив показ видеоотчетов о работе по главным направлениям с концертной программой.

Зал «Прогресса» был полон. Несмотря на то, что мероприятие прошло будним вечером, почти все дождались завершения двухчасовой программы — было интересно.

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По словам заместителя губернатора области Игоря Яковлева, выступившего на встрече с приветствием от имени главы региона Андрея Травникова, само объединение с момента своего создания перед выборами 2020 года претерпело значительные изменения.

депутатское объединение "Лига эффективности", Илья Поляков

— Была создана уникальная конструкция, —  говорит Яковлев. — По сути дела, любой эксперимент обречен на постоянное подтверждение своей состоятельности. С уверенностью могу сказать, что эксперимент удался. Сегодня в Заельцовском районе группа депутатов, объединившись и объединив вокруг себя нас —  руководителей, общественников, власть муниципальную и областную, власть государственную, смогла сделать большие дела. Ваши депутаты сегодня смогли выстроить профессиональный диалог с любыми представителями власти, с любыми ветвями. Сегодня их слышат, уважают и строят планы на дальнейшую работу. Фактически в Заельцовском районе была создана новая партия — партия жителей Заельцовского района.

О росте масштаба планов «лиговцев» с районного до общегородского уровня может говорить хэштег «За Новосибирск!», присутствующий в представленных на медиане видеоотчетах. При этом слова вице-губернатора про «партию жителей Заельцовского района» подтверждает и депутат Заксобрания, зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Илья Поляков. Он напомнил, что первой своей задачей «лиговцы» обозначили прямой диалог с жителями района по поводу перспектив его развития.

депутатское объединение "Лига эффективности", Илья Поляков

— Мы спросили у жителей района, как они видят Заельцовку и что нужно в ней сделать? Многие из поступивших нам предложений потом легли в основу наших наказов, —  рассказывает Поляков. —  Они все рассчитаны до 2025 года. Мы решили, что правильно нам будет отчитаться о проделанной работе, сверить направления деятельности, получить обратную связь. Единым фронтом занимаемся задачами, которые необходимо решать — строим и реконструируем школы, медучреждения, социальную инфраструктуру. Приятно видеть такое количество неравнодушных людей. Надеюсь, что дальше у нас будет только лучше.

Помимо уже реализованных или находящихся в стадии реализации масштабных проектов, депутаты-«лиговцы» говорят и о важности, казалось бы, не столь крупных, но значимых для большинства жителей района вопросах. Отчеты уместились в четыре видеоблока. Каждый из депутатов рассказал о работе по одному из магистральных направлений. Илья Поляков — о проектах в сфере здравоохранения, Екатерина Шалимова — про улучшения в образовании, Степан Сафонкин — о результатах в благоустройстве территорий. Игорь Украинцев подытожил видеоотчетом о работе с людьми — с ТОСами, общественными, благотворительными организациями. У «Лиги» много партнеров и единомышленников.

О готовности сотрудничества с депутатами от «Лиги» говорят и в городской исполнительной власти, несмотря на то, что 2,5 года назад, во время избирательной кампании, в Заельцовском районе развернулась острая борьба между «лиговцами» и однопартийцами мэра Анатолия Локтя.

— После выборов, я сказал себе и своим заместителям: «Выборы прошли, политическая составляющая осталась позади, надо работать», — говорит глава Центрального округа Сергей Канунников. — Жители проголосовали, так что будьте любезны конструктивно сотрудничать, решать проблемы, исполнять наказы с тем, чтобы жизнь в округе становилась комфортнее, решались вопросы в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, дорожной отрасли.

депутатское объединение "Лига эффективности", Илья Поляков

Канунников предложил участникам собрания оценить работу депутатов и сделал вывод: на «отлично». Депутаты по ходу встречи подчеркивали, что нет возможности в рамках одного мероприятия подробно рассказать о деятельности полностью, можно лишь сфокусироваться на главных моментах. Опыт как будто бы понравился всем участникам, так что можно проводить собрания на регулярной основе. Главное, чтоб было о чем отчитываться.

Фото предоставлены депутатским объединением «Лига эффективности»

Фото базовое: Степан Сафонкин, Илья Поляков, Екатерина Шалимова, Игорь Украинцев (слева направо)

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Степан Сафонкин Сергей Канунников Новосибирская область Лига эффективности Илья Поляков Игорь Яковлев Игорь Украинцев Екатерина Шалимова Андрей Травников


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