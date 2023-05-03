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Соколы Уралсиба – вновь в прямом эфире: онлайн-трансляция жизни сапсанов

  • 03/05/2023, 16:10
Трансляция организована совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы».

Соколы Уралсиба, Банк Уралсиб, сапсан, птицы УфыБанк Уралсиб запустил новый сезон онлайн-трансляции жизни семейства сапсанов, которые ежегодно выводят птенцов на крыше высотного здания офиса банка в центре Уфы. Трансляция организована совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы».

Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на высоту 25 этажа здания банка и занимает небольшой технический выступ. Сотрудники банка установили камеру, организовали доступ орнитологов и регулярно проводят ремонт места гнездования, чтобы птицам и их потомству было сухо и комфортно.  Зрители в «прямом эфире» видят период появления птенцов, их первые попытки «встать на крыло», а также наблюдают за работой орнитологов во время кольцевания (когда определяют пол птиц и дают им имена). Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира.

В этом году соколы вернулись на привычное место 13 марта, и сейчас готовятся стать родителями – в кладке 3 яйца, первое из которых появилось 11 апреля. Появления на свет первого птенца орнитологи ожидают в период с 14 по 16 мая.

Для просмотра доступны последние 2 часа записи – можно перематывать и пересматривать разные эпизоды из жизни соколиной семьи.

В связи с малочисленностью сапсаны охраняются Красной книгой России, внесены в Красную книгу Башкортостана, места их гнездовий тщательно оберегаются.

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Соколы Уралсиба сапсан Банк Уралсиб Атлас птиц Уфы


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