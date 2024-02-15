Рекламодателям

На 23% выросло количество проданных за долги квартир в Новосибирске

  • 15/02/2024, 16:38
Автор:
На 23% выросло количество проданных квартир должников в Новосибирске
По России спрос на квартиры на торгах снизился — покупатели неохотно берут дорогую ипотеку на их покупку.

В рамках исполнительного производства на торгах в 2023 году в Новосибирской области были реализовано 144 квартиры — на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения реестра извещений публичных торгов Федеральной службы судебных приставов и реестра лотов ГИС «Торги».

Помимо Новосибирской области, в трех регионах Сибири также наблюдался серьезный рост продаж: в Красноярском крае в 2023 году были проданы 148 квартир (+19%), в Иркутской области — 73 (+30%), в Томской области — 21 (+110%). В некоторых регионах округа продажи, напротив, упали: в Алтайском крае в 2023 году были проданы 47 квартир (-23%), в Кемерове — 69 (-16%), в Омской области — 35 (-34%).

Для сравнения: в среднем по России продажи квартир в рамках исполнительного производства выросли на 5%. Всего состоялись 4,15 тысячи торгов В 2022 году 3,97 тысячи. — Ред.). При этом сумма вырученных средств, благодаря росту цен на недвижимость, оказалась на 4,8 млрд рублей больше.

30% квартир не проданы в новостройках Новосибирска

30% квартир не проданы в новостройках Новосибирска

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов пояснил, с чем может быть связана эта динамика:

  • Объекты выходят на торги по ценам, приближенным к текущим рыночным, это снижает к ним интерес инвесторов.
  • Больше половины приобретенных на торгах квартир впоследствии продаются. Найти покупателя, который готов брать дорогой ипотечный кредит, стало непросто.
  • Итоги публичных торгов — результат неплатежей по ипотеке, сформированных в 2020-2021 годах.
  • Интересных по ценам объектов, на которых инвесторы могли бы получить быструю прибыль, как в 2021 году, сейчас крайне мало.

Напомним, на первичные торги жилье выставляется по цене, указанной в решении суда, которая, как правило, устанавливается с дисконтом 20% от рыночной оценочной стоимости. На повторных торгах цена снижается еще на 15%.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 15%. При этом при продаже залоговых квартир продавцам удается взыскать на 30% меньше, чем ранее. 

Фото  freepik

1 576

Рубрики : Недвижимость Банки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Просрочка по ипотеке новостройки Новосибирска


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники
13/02/24 13:40
Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»
9/02/24 19:10
174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25

Эдуарда Кожемякина выдвинули на конкурс по выборам мэра Новосибирска

Он стал кандидатом от партии Пенсионеры России.
Читать далее >>

На 23% выросло количество проданных за долги квартир в Новосибирске

По России спрос на квартиры на торгах снизился — покупатели неохотно берут дорогую ипотеку на их покупку.
Читать далее >>

Спецавтохозяйство предложило 14 млн рублей за обследование свалок Новосибирска

Это первый шаг к рекультивации крупнейших мусорных полигонов города.
Читать далее >>

К системе распознавания лиц Find Face подключат еще 1000 камер в Новосибирске

С октября 2023 года, благодаря системе, раскрыто более 100 преступлений.
Читать далее >>

Строительство третьей очереди улицы Титова начнется в этом году в Новосибирске

Город также начинает работать над проектом виадука по улице Дукача.
Читать далее >>

На станции метро «Спортивная» начались пуско-наладочные работы

В мэрии рассчитывают, что документы удастся согласовать в Главгосэкспертизе и станция будет введена в эксплуатацию.
Читать далее >>

Приговоры за контрабанду леса в Сибири слишком мягкие

Таможенники настаивают на активизации работы по декриминализации лесной отрасли в регионах округа.
Читать далее >>

Мошенники научились подделывать документы об уплате утилизационного сбора в Сибири

За 2023 год в Сибири оформлено более 12 тысяч ордеров по утилизационному сбору на машины.
Читать далее >>

Игрушку, обучающую детей порядку и семейным ценностям, разработали в Новосибирске

Система сделана на базе инструмента для складывания рубашек в магазинах.
Читать далее >>

Новосибирский застройщик побил рекорд по скорости строительства жилья

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Лукашев: Управление городом сейчас — это командная работа

Дмитрий Лукашев: Управление городом сейчас — это командная работа

Новому градоначальнику очень важно сформировать компетентную команду, которая будет решать поставленные перед ним задачи.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Проект застройки устья реки Иня планируют развивать без бюджетных средств
15/02/24 18:42
Недвижимость
Первый учебный дизайн-центр силовой электроники откроют в Новосибирске
15/02/24 17:35
Образование Промышленность Технологии
Эдуарда Кожемякина выдвинули на конкурс по выборам мэра Новосибирска
15/02/24 17:24
Власть Политика
Мошенница обманула заказчицу с надгробиями на 110 тысяч в Новосибирске
15/02/24 16:56
Общество Право&Порядок
На 23% выросло количество проданных за долги квартир в Новосибирске
15/02/24 16:38
Банки Недвижимость
Бесхозную стелу героям войны обнаружили в промзоне Новосибирска
15/02/24 16:19
Общество
Девять новых учебных лабораторий оборудуют в кампусе мирового уровня НГУ
15/02/24 16:13
Наука Образование
Андрей Травников назначил членов конкурсной комиссии по отбору мэра Новосибирска
15/02/24 15:51
Власть Политика
Самолет с 171 пассажиром из-за постороннего шума вернулся в аэропорт Новосибирска
15/02/24 15:48
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Бугринском мосту в Новосибирске
15/02/24 15:34
Происшествия
Почти 1700 придомовых территорий и общественных пространств благоустроено в регионе благодаря нацпроекту
15/02/24 15:26
Власть
«Вали отсюда, щенок»: тренер по борьбе врезал в ухо молодому спортсмену в Новосибирске
15/02/24 15:14
Происшествия Спорт
Оперативника ОУР арестовали за вымогательство взятки в Новосибирске
15/02/24 15:05
Право&Порядок
В 2023 году Новосибирская область экспортировала зерно в 12 стран мира
15/02/24 14:26
Агропром Бизнес ВЭД
Водителя грузовика с медикаментами задержали на границе под Новосибирском
15/02/24 14:24
Право&Порядок
Выросли штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в Новосибирской области
15/02/24 14:12
Общество
Косуля примчалась из леса в музыкальную школу под Новосибирском
15/02/24 13:48
Общество
Переезд в Санкт-Петербург: квартиры от 4,45 млн в 25 минутах от метро*
15/02/24 13:17
Недвижимость
Четырехэтажную квартиру с бассейном продают в центре Новосибирска
15/02/24 13:15
Недвижимость
Малые реки впишут в генплан Новосибирска
15/02/24 13:10
Бизнес Власть Город Общество
Популярное
«Москвич» несет значительные убытки
15/02/24 17:02
Снизить артериальное давление можно не только с помощью лекарств
15/02/24 14:44
За раздачу просроченных продуктов будут штрафовать
15/02/24 10:18
Подоходный налог при зарплате до 30 тыс. рублей могут отменить
15/02/24 9:46
«Не поворачивайтесь спиной..»: Кинолог объяснил, что делать при встрече со стаей бездомных собак
14/02/24 9:42
Стало известно, где хотят жить россияне, когда выйдут на заслуженный отдых
13/02/24 14:10
Новости компаний
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных вкладов
15/02/24 11:11
Как поддерживают бизнес из Сибири: кредит без залога до 20 млн рублей
14/02/24 15:30
Банк Уралсиб принял участие в конференции по финансовой грамотности «ФИНФИН 2024»
14/02/24 9:00
Порядка 830 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в ремонт электросетей Новосибирской области в 2023 году
13/02/24 11:43
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в конференции «Культура эффективной благотворительности»
13/02/24 9:50
Банк Уралсиб возглавил рейтинг выгодных кредитов наличными
13/02/24 9:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска