На 23% выросло количество проданных за долги квартир в Новосибирске

В рамках исполнительного производства на торгах в 2023 году в Новосибирской области были реализовано 144 квартиры — на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения реестра извещений публичных торгов Федеральной службы судебных приставов и реестра лотов ГИС «Торги».

Помимо Новосибирской области, в трех регионах Сибири также наблюдался серьезный рост продаж: в Красноярском крае в 2023 году были проданы 148 квартир (+19%), в Иркутской области — 73 (+30%), в Томской области — 21 (+110%). В некоторых регионах округа продажи, напротив, упали: в Алтайском крае в 2023 году были проданы 47 квартир (-23%), в Кемерове — 69 (-16%), в Омской области — 35 (-34%).

Для сравнения: в среднем по России продажи квартир в рамках исполнительного производства выросли на 5%. Всего состоялись 4,15 тысячи торгов В 2022 году 3,97 тысячи. — Ред.). При этом сумма вырученных средств, благодаря росту цен на недвижимость, оказалась на 4,8 млрд рублей больше.

Объекты выходят на торги по ценам, приближенным к текущим рыночным, это снижает к ним интерес инвесторов.

Больше половины приобретенных на торгах квартир впоследствии продаются. Найти покупателя, который готов брать дорогой ипотечный кредит, стало непросто.

Итоги публичных торгов — результат неплатежей по ипотеке, сформированных в 2020-2021 годах.

Интересных по ценам объектов, на которых инвесторы могли бы получить быструю прибыль, как в 2021 году, сейчас крайне мало.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов пояснил, с чем может быть связана эта динамика:

Напомним, на первичные торги жилье выставляется по цене, указанной в решении суда, которая, как правило, устанавливается с дисконтом 20% от рыночной оценочной стоимости. На повторных торгах цена снижается еще на 15%.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 15%. При этом при продаже залоговых квартир продавцам удается взыскать на 30% меньше, чем ранее.