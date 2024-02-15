На 23% выросло количество проданных за долги квартир в Новосибирске

В рамках исполнительного производства на торгах в 2023 году в Новосибирской области были реализовано 144 квартиры — на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения реестра извещений публичных торгов Федеральной службы судебных приставов и реестра лотов ГИС «Торги».
Помимо Новосибирской области, в трех регионах Сибири также наблюдался серьезный рост продаж: в Красноярском крае в 2023 году были проданы 148 квартир (+19%), в Иркутской области — 73 (+30%), в Томской области — 21 (+110%). В некоторых регионах округа продажи, напротив, упали: в Алтайском крае в 2023 году были проданы 47 квартир (-23%), в Кемерове — 69 (-16%), в Омской области — 35 (-34%).
Для сравнения: в среднем по России продажи квартир в рамках исполнительного производства выросли на 5%. Всего состоялись 4,15 тысячи торгов В 2022 году 3,97 тысячи. — Ред.). При этом сумма вырученных средств, благодаря росту цен на недвижимость, оказалась на 4,8 млрд рублей больше.
Напомним, на первичные торги жилье выставляется по цене, указанной в решении суда, которая, как правило, устанавливается с дисконтом 20% от рыночной оценочной стоимости. На повторных торгах цена снижается еще на 15%.
Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 15%. При этом при продаже залоговых квартир продавцам удается взыскать на 30% меньше, чем ранее.
Фото freepik
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