«Отца установили по ДНК-тесту»: школьница родила ребенка от отчима, который воспитывал ее с 2-х лет

Многодетного отца из Новосибирской области отправили в колонию. Мужчина обвинялся по очень «нехорошей» статье — изнасилование несовершеннолетней. Самое страшное, что жертвой стала его 14-летняя падчерица, которую он воспитывал с двухлетнего возраста. После интима с маминым мужем школьница родила девочку. Подробности этой истории ― в материале Infopro54.

Трижды замужем

Семья, в которой произошел вопиющий случай, совершенно обычная и не особо отличалась от других в деревне. К своим 49 годам Екатерина* трижды побывала замужем и родила восьмерых детей. Правда, в отношении троих из них мать лишили родительских прав, когда она стала фигурантом уголовного дела о краже и грабеже. Сибирячка пыталась заглушить боль алкоголем, но тот ее еще больше погружал ее в отчаяние.

— Отношения с предыдущими двумя мужьями у Кати не сложились, но, когда встретила Виктора, жизнь для нее заиграла новыми красками. Она завязала с алкоголем и стала добропорядочной женой и матерью, — рассказала Infopro54 жительница деревни, которая хорошо знает семью.

Новый возлюбленный был моложе своей избранницы на 8 лет, но пару это не смущало. Сибиряк принял детей Екатерины как родных.

С тех пор прошло более 10 лет: у пары появилось еще трое совместных деток. Самой старшенькой, Лене*, на тот момент исполнилось 14 лет. Между ней и новым мужем мамы сложились хорошие отношения. Девочка называла Виктора отцом.

― Никто даже подумать не мог, что между ними возможны близкие отношения. Он баловал ее, как родную. Обещал покупать все, что она захочет. Был ласковым и внимательным, ― вспоминают в небольшой деревне.

У школьницы неожиданно вырос живот

Весной 2023 года Лена стала объектом пересудов и сплетен в родной деревне. Кто-то из сельчан заметил, что у худощавой школьницы вдруг начал расти живот. Как водится, слухи быстро расползлись по селу и дошли до учителей школы, где Лена училась. Классный руководитель составила с девочкой серьезный разговор и просила довериться ей, рассказать, что с ней. Педагог предложила свою помощь, однако, Лена твердо осекла учителя: «Я не беременна». Тогда учителя пригласили на беседу Екатерину. Женщина возмутилась такому предположению относительно своей кровиночки и категорично заявила, что это ложь и деревенские сплетни. Однако живот Лены продолжал расти.

Вскоре у ребятни началась летняя практика и Лена вместе со всеми пришла на школьный участок ее отрабатывать. Как учителя, так и сверстники увидели у девочки заметно округлившийся живот. Они снова обратились к Екатерине. Не выдержав пересудов и давления, женщина купила тест на беременность и тот предательски выдал Лене две полоски.

Кто отец?

Мать стала выяснять — откуда? Ведь дочка маленькая совсем, ни с кем из мальчиков не дружила и не встречалась. И тут Лена рассказала страшные детали одной из зимних ночей в конце 2022 года.

В тот вечер девочка, как обычно, поставила на телефоне будильник, чтобы не проспать в школу, и стала засыпать. Будучи в полудреме она почувствовала, как ее кто-то трогает за грудь и попу. Девочка подскочила и увидела перед собой стоящего в полной темноте отчима. Лена шикнула на него и просила уйти. После того, как мужчина покинул комнату, девочка долго ворочалась, пока не провалилась в сон. Она проснулась от разрывающей жгучей боли. Открыв глаза, Лена снова увидела Виктора, который взобравшись на нее, раскачивался взад-вперед. Она пыталась оттолкнуть насильника и закричать, но голос как будто пропал и получались глухие звуки, похожие на хрип. Виктор слез с ребенка только когда посчитал, что дело сделано. Остаток ночи Лена прорыдала в подушку от боли, обиды, бессилия и злости. Первое, что она хотела сделать ― все рассказать маме, открыть глаза на зверя, с которым они живут. Однако, вспомнив про криминальное прошлое родительницы и решив, что она непременно может что-то сделать с Виктором и снова оказаться за решеткой, девочка передумала.

С той злополучной ночи родственные отношения между насильником и его падчерицей сошли на нет. Они практически не разговаривали, и старались избегать друг друга. Спустя несколько месяцев Лена поняла, что с ней что-то не так. У нее, ведущей активный образ жизни, спортсменки, начались резкие перепады настроения, слезливость, пассивность и постоянное желание спать. К тому же она начала полнеть. В первую очередь вздулся живот. Чтобы она не делала: бегала, качала пресс, он становился только больше. Она даже подумала, что больна. Допускала все, что угодно, но только не беременность.

Когда интересное положение уже невозможно было скрыть, к ней с тестом из аптеки подошла мама.

Рассказ дочери поверг Екатерину в шок: она кричала, истерила и грозилась убить Виктора. Но здравый смысл взял верх ― женщина позвонила в полицию и заявила на мужа.

Экспертиза ДНК

На мужчину завели уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней» и арестовали.

Через пару недель после ареста школьница родила дочку.

— Девочка родилась доношенной, здоровенькой, без всяких патологий, — пояснили Infopro54 источник в медучреждении.

По уголовному делу насильника была проведена генетическая экспертиза на установление отцовства. Тест ДНК показал, что Виктор на 99,8% является биологическим отцом новорожденной.

В феврале 2024 года районный суд огласил приговор насильнику.

— Обвиняемый признан виновным. Ему назначено 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима, — сообщил Infopro54 источник в суде.

После произошедшего многодетная семья находится под пристальным взором органов опеки и сельской администрации. Екатерина взяла на себя заботу о малышке и ее маме.

*Имена героев изменены.