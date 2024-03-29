Дождь и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске

В Новосибирске ожидается пасмурная и дождливая погода на выходных. В субботу температура может подняться до +5.

По данным «Gismetio», 20 марта, градусник будет показывать от +3 утром и вечером, а днем до +5. С утра и днем синоптики прогнозируют дождь, местами — с мокрым снегом.

В воскресенье, 31 марта, будет облачно. Температура будет колебаться от -1 до +2 градусов в течение дня. Ветер усилится до 10-11 м/с.

В МЧС по Новосибирской области сообщают, в выходные дни и в начале недели в регионе ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками в виде дождя и снега, а также порывами ветра.

Ранее редакция сообщала о том, что потепление до +18 будет в апреле в Новосибирской области.